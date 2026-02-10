Военные по "Контракту 18-24" должны получить обязательное право на отсрочку, - Федоров
Военные, заключившие контракт по программе "Контракт 18-24", должны получить обязательное право на отсрочку на год.
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Важная часть контракта для военных 18-24 - возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы.
Команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект, который на этой неделе снова подадут на голосование в Верховную Раду", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, речь идет о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые встали на защиту Украины.
Министр рассчитывает на поддержку народных депутатов.
Больше о "Контракт 18-24"
- Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.
-
Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.
Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.
- 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.
А скажіть хтось - що таке відстрочка на один рік для війни яка впевнено крокує вже на п'ятий?
Зелене хуцпата мразь навіть не приховує своє ставлення до мобілізованих як до витратного матеріалу. Іди на контракт, потім рік погуляй десь - і далі знову в окопи. В той час як мільйони заброньованих і відмазаних юзіків-кварталоїдів і просто блатних спокійно катаються по закордонам і протирають дивани поки інші роками воюють за них.