РУС
Военные по "Контракту 18-24" должны получить обязательное право на отсрочку, - Федоров

Военные, заключившие контракт по программе "Контракт 18-24", должны получить обязательное право на отсрочку на год.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Важная часть контракта для военных 18-24 - возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы.

Команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект, который на этой неделе снова подадут на голосование в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, речь идет о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые встали на защиту Украины.

Министр рассчитывает на поддержку народных депутатов.

Больше о "Контракт 18-24"

  • Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

  • Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет.

    Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

  • 27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

+14
Нуа на фронті нехай воюють ті кому50+ Квартальщикі при владі.
10.02.2026 12:14 Ответить
+11
а дидам 50+ с 10тью диагнозами положена відсрочка на рік?! ніт канєшна
10.02.2026 12:23 Ответить
+6
З одного боку обіцянки треба виконувати.А з іншого,дзвонив позавчора товариш-однополчанин.58 років,на війні з березня 22.-Каже,як я вже заїб...дуже втомився коротше.Всім сказав що як доживу до березня,іду в сзч.І шо ти йому скажеш?Шо він дезертир,а хто відслужив рік нє?
10.02.2026 12:44 Ответить
Якийсь піздєц
10.02.2026 12:12 Ответить
Нуа на фронті нехай воюють ті кому50+ Квартальщикі при владі.
10.02.2026 12:14 Ответить
Ну все правильно.Самі ж це все обрали.18-24 не голосували взагалі.
10.02.2026 12:20 Ответить
Якраз маладьож і голосувала за хотьпаржом.
10.02.2026 13:31 Ответить
Яка маладьож? Тим кому зараз 18-24 не голосували.
10.02.2026 13:59 Ответить
а дидам 50+ с 10тью диагнозами положена відсрочка на рік?! ніт канєшна
10.02.2026 12:23 Ответить
В чому пі₴дєц цього контракту про який ні слова. Чому про відстрочку так багато говорять? Бо це необхідно молоді до 25 років, які відслужать по цьому супер-пупер контракту. Інакше їх на слідуючий день після контракту мають право мобілізувати незалежео від віку. Бо вони автоматично стали резервістами першої черги. Як у свій час строковики, яким дали 6 місяців відстрочки після звільнення в запас в 21 рік.
10.02.2026 12:24 Ответить
твой сын уже заключил?
10.02.2026 12:34 Ответить
Дибіли цифрові ви самі 18-22 випустили, що ви мелете? Ухилянти позорні.
10.02.2026 12:37 Ответить
З одного боку обіцянки треба виконувати.А з іншого,дзвонив позавчора товариш-однополчанин.58 років,на війні з березня 22.-Каже,як я вже заїб...дуже втомився коротше.Всім сказав що як доживу до березня,іду в сзч.І шо ти йому скажеш?Шо він дезертир,а хто відслужив рік нє?
10.02.2026 12:44 Ответить
вже 4й міністр оборони -нефахова, тупа військовій справі кіндер особа з освітою соціолога. зєлупа успішно виконує вказівки хйла.
10.02.2026 13:13 Ответить
Навіть відкладаючи вбік питання кричущої дискримінаційності такого підходу щодо решти категорій мобілізованих і контрактників...
А скажіть хтось - що таке відстрочка на один рік для війни яка впевнено крокує вже на п'ятий?
Зелене хуцпата мразь навіть не приховує своє ставлення до мобілізованих як до витратного матеріалу. Іди на контракт, потім рік погуляй десь - і далі знову в окопи. В той час як мільйони заброньованих і відмазаних юзіків-кварталоїдів і просто блатних спокійно катаються по закордонам і протирають дивани поки інші роками воюють за них.
10.02.2026 13:28 Ответить
А ті які більше 4 років на війні, кому 25 та більше нехай далі служать поки не загнуться
10.02.2026 15:42 Ответить
 
 