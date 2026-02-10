Военные по "Контракту 18-24" должны получить обязательное право на отсрочку, - Федоров

Военные, заключившие контракт по программе "Контракт 18-24", должны получить обязательное право на отсрочку на год.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Важная часть контракта для военных 18-24 - возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы.

Команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект, который на этой неделе снова подадут на голосование в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, речь идет о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые встали на защиту Украины.

Министр рассчитывает на поддержку народных депутатов.

Больше о "Контракт 18-24"

Программа "Контракт 18-24" для молодых добровольцев была запущена в феврале 2025 года.

Среди условий: миллион гривен, беспроцентная ипотека и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка продлится более 80 дней. Деньги также могут получить парни, которые служат в армии и не достигли 25 лет.

27 июня сообщалось, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по этому контракту.

