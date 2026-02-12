РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7670 посетителей онлайн
Новости Заседание Рамштайна
1 206 13

Заседание Рамштайна: Федоров ожидает новые взносы в оборону Украины

Федоров о Рамштайн

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал новые взносы в оборону страны на заседании Рамштайн, которое должно пройти в четверг, 12 февраля.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале вечером в среду, 11 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Федоров: Ожидаем новые сильные вклады в оборону Украины

"Во время встреч с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и высоким представителем ЕС Каей Каллас сосредоточились на путях максимально эффективного использования средств из кредита ЕС", - написал министр.

Также, по словам Михаила Федорова, обсудили с министрами обороны европейских стран новые взносы в программу PURL для приобретения критически важных средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, разработку совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также: Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров

Как подчеркнул Федоров, одна из целей Украины - построить win-win отношения с партнерами. Это ключевое условие для достижения целей украинцев в войне, которые поставил Президент: защитить небо, остановить врага на земле и на море, ослабить его экономику и действовать против него в когнитивном домене.

"Спасибо всем партнерам за поддержку. Ожидаем завтра новые сильные вклады в оборону Украины во время заседания Рамштайн"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные по "Контракту 18-24" должны получить обязательное право на отсрочку, - Федоров

Заседание контактной группы 

Ранее сообщалось, что в четверг, 12 февраля,состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба НАТО. 

Участники соберутся в штаб-квартире Альянса. Заседание созывают Великобритания и Германия. Это будет 33 заседание Контактной группы. Предыдущее состоялось 16 декабря в онлайн-формате.

На предыдущем заседании тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долларов от партнеров.

  • К слову, накануне Федоров заявил, что 60 из 90 миллиардов евро кредита, которые Европарламент одобрил для Украины на 2026-2027 годы, пойдут на нужды обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция готовится передать Украине самолеты Mirage 2000, - Федоров

Автор: 

Федоров Михаил (607) Рамштайн (201)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Вже й план дерибану намалював
показать весь комментарий
12.02.2026 01:00 Ответить
+6
Не дивно, що очікує на внески. На дронах вже все накрав, що можна було вкрасти. Тепер шукає, з чого б ще вкрасти.
показать весь комментарий
12.02.2026 01:06 Ответить
+3
Ще один очікун ***.
показать весь комментарий
12.02.2026 05:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже й план дерибану намалював
показать весь комментарий
12.02.2026 01:00 Ответить
Мабуть, і міндіча з шурмою та фірташем, хорошковським, шиферів, суркісів, боголюбова, злочевського, червоненка, піскуна, та інших громадян з України, що проживають за кордоном, запросили внески грошима зробити???? Вони ж чимало грошової маси вивели з України в банки за кордон, з часів ще кучми!!!
Голова Нацбанку та отой керовнік з ФІНМОНІТОРИНГУ, можуть це документально підтвердити!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 07:31 Ответить
Не дивно, що очікує на внески. На дронах вже все накрав, що можна було вкрасти. Тепер шукає, з чого б ще вкрасти.
показать весь комментарий
12.02.2026 01:06 Ответить
Завдяки репутаційно відносно чистому імені міністра рейтинг РИГО-ЗЄ-МІНДІЧ мародерної "антрикорупційності" Украни піднявся з 1000 ого на 999 -е місце
показать весь комментарий
12.02.2026 01:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=J7lfoXQwdiE https://www.youtube.com/watch?v=
Bloomberg: Трамп склонил чашу весов в пользу Москвы - ответ Украины будет 15 мая /№1092/ Юрий Швец
показать весь комментарий
12.02.2026 01:14 Ответить
СЕСТРА МІНДІЧА ПРОЖИВАЛА У МОСКОВСЬКІЙ КВАРТИРІ ЕКСЗАСТУПНИКА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПУТІНА - Компанія її чоловіка співпрацює з державними гігантами РФ.

Сестра фігуранта "Міндічгейту", https://zn.ua/ukr/anticorruption/mindicha-zaochno-pomistili-pid-vartu-.html бізнесмена Тімура Міндіча - Любов Міндич - протягом десяти років користувалася квартирою в центрі Москви, яка належить родині високопоставленого російського генерала, наближеного до глави Кремля Владаміра Путіна Ніколая Аброськіна. Йдеться про квартиру на вулиці Малій Бронній у районі Патріарших ставків. Це з'ясували журналісти під час спільного https://www.slidstvo.info/news/sestra-mindicha-donedavna-korystuvalasia-kvartyroiu-rosiyskoho-henerala-nablyzhenoho-do-putina-rozsliduvannia/?fbclid=IwY2xjawP5kDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE1eklhcVRKbThmUTg4QnVZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnxdwuzqW_Obwg51qLf3byMBJd7VMc81-1VwvA7USb6OboJyQ1oo6o53tYBh_aem_1CPyAm38SNX3TTkYs53d3Q розслідування видань «Слідство.Інфо» та «Dnipro.media».
показать весь комментарий
12.02.2026 01:16 Ответить
Раніше у https://zn.ua/ukr/POLITICS/mindich-zajaviv-shcho-joho-priznachili-vinnim-u-spravi-nabu.html коментарі журналісту УП Михайлу Ткачу Міндіч заперечив наявність у сестри майна чи бізнес-активності в Росії.

Як зауважують журналісти, Любов Міндич фігурувала в опублікованих записах НАБУ. У матеріалах йшлося про плани придбати нерухомість у Швейцарії вартістю 6 мільйонів доларів. У телефонній розмові вона підтвердила зв'язок із братом, але відмовилася обговорювати фінансові операції за кордоном.
показать весь комментарий
12.02.2026 01:17 Ответить
Не смішить хоч людей.....
показать весь комментарий
12.02.2026 04:57 Ответить
Ще один очікун ***.
показать весь комментарий
12.02.2026 05:37 Ответить
Ніхто вам, зеленій погані, нічого вже не дає та давати не буде - сосіть лапу зеленскому.
показать весь комментарий
12.02.2026 08:16 Ответить
Ура! Каждому новому министру обороны по 3 ромштекса и 3 рамштайна! Понеслась пиз- а по кочкам по издроченым удрочкам!
показать весь комментарий
12.02.2026 08:28 Ответить
Міністр оборони України Михайло Федоров анонсував нові внески в оборону країни на засіданні Рамштайн, що має пройти у четвер, 12 лютого."ЗЕЛЕНІ ТУНІЯДЦІ "анусноанонсовані"
показать весь комментарий
12.02.2026 10:16 Ответить
Вже новий так званий міністр почав скиглити про допомогу, яка піде на деребан. А що там цей великий інтелектуальний програміст скаже про злодійство, корупцію, безтолковість командирів, які посилають військових на м'ясні штурми замінованих посадок. Одне скигління. Бридко.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:13 Ответить
 
 