Заседание Рамштайна: Федоров ожидает новые взносы в оборону Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал новые взносы в оборону страны на заседании Рамштайн, которое должно пройти в четверг, 12 февраля.

Федоров: Ожидаем новые сильные вклады в оборону Украины

"Во время встреч с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и высоким представителем ЕС Каей Каллас сосредоточились на путях максимально эффективного использования средств из кредита ЕС", - написал министр.

Также, по словам Михаила Федорова, обсудили с министрами обороны европейских стран новые взносы в программу PURL для приобретения критически важных средств ПВО, финансирование украинских дронов и ракет, разработку совместных оборонных проектов и сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Как подчеркнул Федоров, одна из целей Украины - построить win-win отношения с партнерами. Это ключевое условие для достижения целей украинцев в войне, которые поставил Президент: защитить небо, остановить врага на земле и на море, ослабить его экономику и действовать против него в когнитивном домене.

"Спасибо всем партнерам за поддержку. Ожидаем завтра новые сильные вклады в оборону Украины во время заседания Рамштайн"

Заседание контактной группы

Ранее сообщалось, что в четверг, 12 февраля,состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Участники соберутся в штаб-квартире Альянса. Заседание созывают Великобритания и Германия. Это будет 33 заседание Контактной группы. Предыдущее состоялось 16 декабря в онлайн-формате.

На предыдущем заседании тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина для обороны в 2026 году нуждается в 60 млрд долларов от партнеров.

К слову, накануне Федоров заявил, что 60 из 90 миллиардов евро кредита, которые Европарламент одобрил для Украины на 2026-2027 годы, пойдут на нужды обороны.

