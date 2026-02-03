ППО та озброєння - Україна і партнери узгодили пріоритети підтримки напередодні "Рамштайну"

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник міністра оборони України.

Обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі "Рамштайн". У фокусі — конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз.

Наші пріоритети:

Посилення ППО

Продовжуємо координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для захисту українського неба. Розраховуємо на суттєві внески під час "Рамштайну". Фінансування PURL

Визначили ключові цілі роботи в межах програми PURL. Розраховуємо залучити підтримку у 2026 році для закупівлі критично важливого озброєння. Європейський ресурс

Окремо відзначили можливість спрямування коштів із пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України.

Результат 2025 року

2025 рік став найпродуктивнішим за обсягами міжнародної допомоги — $45 млрд. У 2026-му партнери налаштовані забезпечити ще вищий рівень підтримки.

"Дякую НАТО, Великій Британії та Німеччині за критично важливу допомогу Україні й лідерство у форматі "Рамштайн"", - подякував Федоров.

Раніше повідомлялося, що 12 лютого відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".