Україна наполягає на реформі засідань "Рамштайну" для прозорого обліку внесків, - посол НАТО Гетьманчук
Україна працює над тим, щоби засідання групи "Рамштайн" проводились у новій логіці, що дозволить чітко розуміти, хто і які саме внески збирається робити.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, попри лідерство Британії та Німеччини в групі, виникла потреба у більш активній щоденній координації та підтримці, включно з організаційними аспектами.
"Саме тому ми говоримо про своєрідний координаційний офіс з залученням НАТО, який створений, щоб робота групи не обмежувалася тільки відповідними зустрічами - коли країни прийшли, оголосили внески і розійшлися до наступного засідання", - пояснила Гетьманчук.
Вона зазначила, що раніше ніхто не відстежував, наскільки країни виконують свої зобов’язання, і часто одні й ті ж держави оголошували одні й ті ж внески на кожній наступній зустрічі, хоча вони мали б бути "закритими".
"Так, ми вдячні за попередній внесок, але якщо країна бере слово, щоб оголосити новий внесок, важливо, щоб це дійсно був новий", - підкреслила глава місії.
Вона додала, що Україна хотіла б проведення наступного засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО за новою логікою, щоб було чітко зрозуміло, хто виконав попередні зобов’язання та які саме нові внески будуть зроблені відповідно до пріоритетів України.
