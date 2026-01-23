Украина настаивает на реформе заседаний "Рамштайна" для прозрачного учета взносов, - посол НАТО Гетьманчук

Рамштайн соберется 12 февраля

Украина работает над тем, чтобы заседания группы "Рамштайн" проводились по новой логике, что позволит четко понимать, кто и какие именно взносы собирается делать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, несмотря на лидерство Великобритании и Германии в группе, возникла необходимость в более активной ежедневной координации и поддержке, включая организационные аспекты.

"Именно поэтому мы говорим о своеобразном координационном офисе с привлечением НАТО, который создан, чтобы работа группы не ограничивалась только соответствующими встречами - когда страны пришли, объявили взносы и разошлись до следующего заседания", - пояснила Гетьманчук.

Она отметила, что раньше никто не отслеживал, насколько страны выполняют свои обязательства, и часто одни и те же государства объявляли одни и те же взносы на каждой следующей встрече, хотя они должны были быть "закрытыми".

"Да, мы благодарны за предыдущий взнос, но если страна берет слово, чтобы объявить новый взнос, важно, чтобы это действительно был новый", - подчеркнула глава миссии.

Она добавила, что Украина хотела бы проведения следующего заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО по новой логике, чтобы было четко понятно, кто выполнил предыдущие обязательства и какие именно новые взносы будут сделаны в соответствии с приоритетами Украины.

Я не зрозумів, грінпоц хороброї води перепив чи шо? Чи цьому дебілу-нелоху вітькоф ************ що зараз найкращий час наїхати на своїх єдиних союзників - європейців?
23.01.2026 14:35 Ответить
Уху ели зевыродки .....совсем башню снесло у нелоха оманского
23.01.2026 14:37 Ответить
агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій
23.01.2026 14:47 Ответить
Це часом не пуйлу потрібна така інформація, щоб знати кому які теракти організувати за допомогу Україні?
23.01.2026 14:56 Ответить
Пани жебраки, перевірте милостиню не відходячи від церкви.
23.01.2026 14:57 Ответить
ЗЕсрань нанюхалась чи вкололась?
І нема кому його застриножити?
23.01.2026 15:01 Ответить
Не здається пані Гетьманчук, що її заява звучить цинічно?
Чи вона не чула про шість автівок з налом баканова та наумова, про двушечку на мацкву?
Які ж потворні гниди...
23.01.2026 15:27 Ответить
Бомж -прохач вимагає від тих ,хто жертвує - завести книгу обліку пожертв на його користь Бо йому здається ,що пожертви надають не в повному об'ємі ... Через таких несвідомих жертвувальників ,які не звітують,бомжу , не дай Бог ,доведеться кинути бухати і піти на роботу ...
23.01.2026 16:15 Ответить
 
 