Украина настаивает на реформе заседаний "Рамштайна" для прозрачного учета взносов, - посол НАТО Гетьманчук
Украина работает над тем, чтобы заседания группы "Рамштайн" проводились по новой логике, что позволит четко понимать, кто и какие именно взносы собирается делать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, несмотря на лидерство Великобритании и Германии в группе, возникла необходимость в более активной ежедневной координации и поддержке, включая организационные аспекты.
"Именно поэтому мы говорим о своеобразном координационном офисе с привлечением НАТО, который создан, чтобы работа группы не ограничивалась только соответствующими встречами - когда страны пришли, объявили взносы и разошлись до следующего заседания", - пояснила Гетьманчук.
Она отметила, что раньше никто не отслеживал, насколько страны выполняют свои обязательства, и часто одни и те же государства объявляли одни и те же взносы на каждой следующей встрече, хотя они должны были быть "закрытыми".
"Да, мы благодарны за предыдущий взнос, но если страна берет слово, чтобы объявить новый взнос, важно, чтобы это действительно был новый", - подчеркнула глава миссии.
Она добавила, что Украина хотела бы проведения следующего заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО по новой логике, чтобы было четко понятно, кто выполнил предыдущие обязательства и какие именно новые взносы будут сделаны в соответствии с приоритетами Украины.
