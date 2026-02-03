ПВО и вооружение - Украина и партнеры согласовали приоритеты поддержки накануне "Рамштайна"

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министром обороны Великобритании Джоном Гилли и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Министерства обороны Украины.

Обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн". В фокусе — конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас.

Наши приоритеты:

Усиление ПВО.

Продолжаем координацию с партнерами по неотложному получению дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков для защиты украинского неба. Рассчитываем на существенные взносы во время "Рамштайна". Финансирование PURL.

Определили ключевые цели работы в рамках программы PURL. Рассчитываем привлечь поддержку в 2026 году для закупки критически важного вооружения. Европейский ресурс.

Отдельно отметили возможность направления средств из пакета поддержки ЕС в размере €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины.

Результат 2025 года

2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи — $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки.

"Благодарю НАТО, Великобританию и Германию за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн", - поблагодарил Федоров.

Ранее сообщалось, что 12 февраля состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".