ПВО и вооружение - Украина и партнеры согласовали приоритеты поддержки накануне "Рамштайна"
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, министром обороны Великобритании Джоном Гилли и министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Министерства обороны Украины.
Обсудили ключевые приоритеты поддержки Украины накануне следующего заседания в формате "Рамштайн". В фокусе — конкретные решения, которые спасают жизни и усиливают обороноспособность уже сейчас.
Наши приоритеты:
- Усиление ПВО.
Продолжаем координацию с партнерами по неотложному получению дополнительных средств противовоздушной обороны, в частности перехватчиков для защиты украинского неба. Рассчитываем на существенные взносы во время "Рамштайна".
- Финансирование PURL.
Определили ключевые цели работы в рамках программы PURL. Рассчитываем привлечь поддержку в 2026 году для закупки критически важного вооружения.
- Европейский ресурс.
Отдельно отметили возможность направления средств из пакета поддержки ЕС в размере €90 млрд на приоритетные оборонные нужды Украины.
Результат 2025 года
2025 год стал самым продуктивным по объемам международной помощи — $45 млрд. В 2026-м партнеры настроены обеспечить еще более высокий уровень поддержки.
"Благодарю НАТО, Великобританию и Германию за критически важную помощь Украине и лидерство в формате "Рамштайн", - поблагодарил Федоров.
Ранее сообщалось, что 12 февраля состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
