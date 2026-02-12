Німеччина надасть Україні 5 ракет для систем Patriot, якщо партнери зберуть 30, - Пісторіус

Санкції та готовність РФ важливіші за відмову України від НАТО — Пісторіус

Україна найближчим часом отримає 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot: 30 одиниць передадуть держави-учасниці формату "Рамштайн", ще п’ять – додатково Німеччина. Постачання може відбутися вже упродовж кількох днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Пісторіус спонтанно пообіцяв Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

"Що стосується ППО, я вирішив спонтанно запропонувати наприкінці нашої сесії, що Німеччина передасть Україні п'ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери сукупно передадуть 30 одиниць PAC-3. Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів", – заявив Пісторіус.

"Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати вам, що ми на правильному шляху", – додав він.

Він нагадав, що Україні потрібно щонайменше 50 млрд доларів 2026 року для самозахисту.

"Джон, Михайло і я разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого тижня написали листа нашим партнерам. Ми наполегливо закликаємо всі країни Контактної групи з питань оборони України надати додаткову підтримку", – нагадав німецький міністр.

Також він висловив задоволення результатом сьогоднішнього засідання "Рамштайну", а особливо, проанонсованих міністром оборони Британії Джоном Гіллі 35 мільярдів євро військової допомоги Україні від держав-учасниць сьогоднішнього "Рамштайну".

Німеччина (8044) Patriot (485) Пісторіус Борис (373)
Топ коментарі
+10
Ці ракети треба не збирати по всьому миру по краплі, а налагодити спільне масштабне виробництво за кордоном.
12.02.2026 21:46 Відповісти
+9
Тобі не соромно перед зєлєнскім ????
Хоча б вже тисячами обіцяв а не штуками... Вмикай Потужність.
12.02.2026 21:47 Відповісти
+7
На 2,5 цілі, бо зазвичай випускають по дві на одну ціль.
12.02.2026 21:59 Відповісти
Б* я 5 ракет. В ідеалі на 5 цілей 🤬
12.02.2026 21:45 Відповісти
спасіба .зібьємо 5 шахедів з 50к
12.02.2026 21:46 Відповісти
ці ракети виробляє тільки США та Японія, у Японії заборона на експорт
12.02.2026 21:49 Відповісти
Вони б це налагодили, якби їх хтось купляв, а купляти їх в самих себе їм не дуже до вподоби.
12.02.2026 22:00 Відповісти
Більшої галіматьї не міг придумати? Літаки, і крилаті ракети із НАСАМАМИ їм " вигідно у себе купувати" а РАС 3 не вигідно?
12.02.2026 22:10 Відповісти
Їм все не вигідно у себе купляти, інакше б в нас було б вже все необхідне для перемоги.
12.02.2026 23:38 Відповісти
Та да, пограй у дурня, в тебе непогано виходить
12.02.2026 23:40 Відповісти
найвеличніший не може бути другим - ніколи....
12.02.2026 21:59 Відповісти
вийди звідси, розбийникя🤣
12.02.2026 22:04 Відповісти
Хоть шось - а кацапи можуть за день випустити по Україні 30 ракет
12.02.2026 21:51 Відповісти
А ми по кацапам Фламінгами, Фламінгами. У нас їх виробляють по три тисячі щомісяця
13.02.2026 00:08 Відповісти
🇩🇪 У Німеччини більше немає ресурсів, які можна було б додатково передати Україні, - міністр оборони країни Пісторіус
12.02.2026 21:55 Відповісти
Рютте у ВР недавно звявляв приблизно те саме: "Ми обов'язково допоможемо вам військами, але лише тоді, коли їм не треба буде воювати".
12.02.2026 21:58 Відповісти
Если те дадут 30, мы дадим 5! А если те дадут 20, вы дадите 1? Но вот момент истины---а если те не дадут нихера----вы тоже??? ************ мокрожопые......
12.02.2026 22:01 Відповісти
Сказав " Боря", притрушучи соломою боєкомплєкт РАС 3 у власному хліву
12.02.2026 22:11 Відповісти
Ще один крок до перемоги над імперією зла.
12.02.2026 22:01 Відповісти
🤣🤣
12.02.2026 22:02 Відповісти
30 ракет ...десь відкривають шампанське 🍾
12.02.2026 22:15 Відповісти
Та як же ви з голою дупою будете рашистів зупиняти?
12.02.2026 22:21 Відповісти
Оці пісторіуси і є потужні гарантії безпеки нашого оманського віслючка. Чи може десь є потужні лідери серед еврогеїв? Макарон? Та ні, немає.
12.02.2026 22:24 Відповісти
"ще п'ять - додатково Німеччина"
PAC-3 більш менш гарантовано може боротися з балістикою, PAC-2 так собі, хочя цифри звичяйно вражають - 35?
12.02.2026 22:35 Відповісти
нам потрібні наші ракети,
але головний по фламінгам міндичнувся
12.02.2026 22:35 Відповісти
потужно потужному
12.02.2026 22:42 Відповісти
Акуєть які в нас ''гаранти безпеки''. Не можуть назбирати на 5 ракет. А що буде коли рашисти за рік який ви їм хочете дати в рамках ''мирної угоди'' зроблять 10000 ракет і влуплять ними по вашій ''мирній угоді''? Буде та ж сама ситуація що і в 22-му коли Україні будуть пропонувати здатись за 3 дні бо нема чим відбиватись
12.02.2026 23:07 Відповісти
Ось тому Україні потрібно швидко відновлювати Ядерну Зброю. Це єдина гарантія безпеки. Бо ніхто нам не допоможе коли рашисти полізуть знову. А рашисти полізуть, будьте певні. Чи ви думаєте що Х'уйло якого опустили на весь світ разом з його армією орків заспокоїться не зищивши Україну?
12.02.2026 23:13 Відповісти
Забудь про ЯЗ в Україні, цього ніколи не буде.
Проїхали, тепер залишилось голою дупою захищатись.
13.02.2026 00:13 Відповісти
Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів і тому передаємо аж 5 ракет. Це дуже багато. Тоді, як рашисти за раз випускають по 30+ ракет.
12.02.2026 23:12 Відповісти
Ну хоч хтось може пояснити, нах*я про це базікати?!
12.02.2026 23:19 Відповісти
Щоб усі розуміли,що з нас сміються і знущаються.
13.02.2026 10:30 Відповісти
Один зала отбить и то не на сто процентов. Уж лучше бы действительно молчали. Не давали повода русне поржать.
12.02.2026 23:56 Відповісти
Тоб то лапотна раша з економікою в 100 разів меншою ніж ЄС виробляє ракет та снарядів більше....Браво Європа.....******.....сь
13.02.2026 00:17 Відповісти
ракета ракете рознь. Речь идет о ракетах к "PATRIOT" способных сбивать баллистику. Они дорогие, сложные, выпускаются ограниченными партиями и производятся медленно. К тому же , очевидно, что и США и страны ЕС начали их экономить, что бы иметь запасы для собственной защиты (в случае чего)
13.02.2026 09:35 Відповісти
 
 