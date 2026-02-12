Німеччина надасть Україні 5 ракет для систем Patriot, якщо партнери зберуть 30, - Пісторіус
Україна найближчим часом отримає 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot: 30 одиниць передадуть держави-учасниці формату "Рамштайн", ще п’ять – додатково Німеччина. Постачання може відбутися вже упродовж кількох днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО 12 лютого.
Пісторіус спонтанно пообіцяв Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
"Що стосується ППО, я вирішив спонтанно запропонувати наприкінці нашої сесії, що Німеччина передасть Україні п'ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери сукупно передадуть 30 одиниць PAC-3. Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів", – заявив Пісторіус.
"Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати вам, що ми на правильному шляху", – додав він.
Він нагадав, що Україні потрібно щонайменше 50 млрд доларів 2026 року для самозахисту.
"Джон, Михайло і я разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого тижня написали листа нашим партнерам. Ми наполегливо закликаємо всі країни Контактної групи з питань оборони України надати додаткову підтримку", – нагадав німецький міністр.
Також він висловив задоволення результатом сьогоднішнього засідання "Рамштайну", а особливо, проанонсованих міністром оборони Британії Джоном Гіллі 35 мільярдів євро військової допомоги Україні від держав-учасниць сьогоднішнього "Рамштайну".
PAC-3 більш менш гарантовано може боротися з балістикою, PAC-2 так собі, хочя цифри звичяйно вражають - 35?
