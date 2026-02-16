РУС
Новости Военные учения Германии
986 19

Украинские солдаты будут обучать Бундесвер

Украинские военные будут обучать военных в Германии

Министерство обороны Германии планирует привлечь украинских военных к обучению Бундесвера, чтобы повысить боевую готовность собственных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Spiegel.

Использование опыта украинских солдат

Журналисты отмечают, что министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал соглашение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 февраля. Согласно плану, украинские военные будут передавать практические знания, полученные во время боевых действий против российской армии.

В Бундесвере отмечают, что ВСУ имеют уникальный опыт применения дронов и защиты от атак. Именно эти знания планируют интегрировать в учебные программы для немецких военных.

"Сейчас никто в НАТО не имеет больше боевого опыта, чем Украина, и мы должны этим воспользоваться", - заявили офицеры Бундесвера.

Предыдущие учебные программы

С начала войны тысячи украинских солдат уже проходили обучение в Германии. Они участвовали в нескольких недельных курсах на полигонах и осваивали системы вооружения, которые Германия передала Украине. Теперь сотрудничество переходит на новый уровень — от обучения украинцев к использованию их опыта для подготовки немецких военных.

  • К слову, начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы. По их словам, такой шаг не следует рассматривать как разжигание войны.

ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ

Соромно за Європу. Соромно за НАТО. Думаєте ви відсидитесь в своїх затишних країнах?

Думаєте ви і далі будете пити вино, їсти сир, сосиски і хамон і дивитися на нашу вітчизняну війну в ютуб?

Думаєте у путіна немає планів помститися за те, що «рассєя стаяла на калєнях»?

Почитайте слова великого політика:

"Це починає виглядати так.

Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують...

Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.

Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.

Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.

Путін це теж бачить.

Хоча він швидко вчиться.

Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".

Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".

Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?

Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.

Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?

Слава Україні!

Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає.
Правильний підхід.
Українські військові (на даний час) єдині мають досвід ********* ведення бойових дій з застосуванням нових технологій.
деды на палках тихо офигевают
Навчатимуть ... і захищатимуть ?
Нормально?
тобто ракети Україні не дають , щоб українці не гиблі , а їх навчай
Пора кликати психіатрів
допомога Германії сягає майже 100 млрд. дол.

при Пороху зробили Нептуна, Вільху та Богдана за свої.

.
Чому ж тоді не запускали їх по кацапам ?
Нарешті дійшло що "занепокоєння" та "стурбованність" погана зброя проти кацапів.
Голос волаючого в пустелі ... нажаль
Правильний підхід.
Українські військові (на даний час) єдині мають досвід ********* ведення бойових дій з застосуванням нових технологій.
Необхідно залучити поранених, комісованих, але спроможних навчати українських військових ветеранів до навчання Бундесверу.

А то хенерали швидко пристроять своїх синочків до навчання Бундесверу.
Треба запросити Бундесвер пройти навчання під Покровськом)
А як все красиво розповідали пару років тому. Наші військові їздили на так звані навчання туди кудись...до куколдів у Францію... Німеччину..Великобританію. Ще тоді не було зрозуміло,чому ті нікчеми можуть навчити. Ну хоч наші бійці на екскурсії побували.
Нормально вони там навчали . Робили все , що могли . А головне - наші курсанти були там у безпеці - по тамтешніх полігонах нічого не прилітало .
Там все ж таки тренують, а не марширують і роблять "постройся раз два" ,( в досяжному місці навіть для Смерчів) .
У них військові відробляють свої оклади/військовий стаж, на відміну від совкових "тилових офіцерів" яких ціла Армада.
Як батальон Королева Анна ?? Створений "під патронатом і за підтримки Сонцеграйного"...
пусть сюда приезжают, на фронте боевой опыт получают, так сказать кровью и потом как положено
Бундесвер здатен на жаль тільки для парадів.
Нажаль у нас і так дефіцит інструкторів, проте підготовка українців нікого не цікавить. Все для Європи, станем живим щитом і захистимо демократію
