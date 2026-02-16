Украинские солдаты будут обучать Бундесвер

Министерство обороны Германии планирует привлечь украинских военных к обучению Бундесвера, чтобы повысить боевую готовность собственных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Spiegel.

Использование опыта украинских солдат

Журналисты отмечают, что министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал соглашение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 февраля. Согласно плану, украинские военные будут передавать практические знания, полученные во время боевых действий против российской армии.

В Бундесвере отмечают, что ВСУ имеют уникальный опыт применения дронов и защиты от атак. Именно эти знания планируют интегрировать в учебные программы для немецких военных.

"Сейчас никто в НАТО не имеет больше боевого опыта, чем Украина, и мы должны этим воспользоваться", - заявили офицеры Бундесвера.

Предыдущие учебные программы

С начала войны тысячи украинских солдат уже проходили обучение в Германии. Они участвовали в нескольких недельных курсах на полигонах и осваивали системы вооружения, которые Германия передала Украине. Теперь сотрудничество переходит на новый уровень — от обучения украинцев к использованию их опыта для подготовки немецких военных.

К слову, начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы. По их словам, такой шаг не следует рассматривать как разжигание войны.

