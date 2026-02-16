Украинские солдаты будут обучать Бундесвер
Министерство обороны Германии планирует привлечь украинских военных к обучению Бундесвера, чтобы повысить боевую готовность собственных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Spiegel.
Использование опыта украинских солдат
Журналисты отмечают, что министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал соглашение во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 февраля. Согласно плану, украинские военные будут передавать практические знания, полученные во время боевых действий против российской армии.
В Бундесвере отмечают, что ВСУ имеют уникальный опыт применения дронов и защиты от атак. Именно эти знания планируют интегрировать в учебные программы для немецких военных.
"Сейчас никто в НАТО не имеет больше боевого опыта, чем Украина, и мы должны этим воспользоваться", - заявили офицеры Бундесвера.
Предыдущие учебные программы
С начала войны тысячи украинских солдат уже проходили обучение в Германии. Они участвовали в нескольких недельных курсах на полигонах и осваивали системы вооружения, которые Германия передала Украине. Теперь сотрудничество переходит на новый уровень — от обучения украинцев к использованию их опыта для подготовки немецких военных.
- К слову, начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы. По их словам, такой шаг не следует рассматривать как разжигание войны.
тобто ракети Україні не дають , щоб українці не гиблі , а їх навчай
Пора кликати психіатрів
при Пороху зробили Нептуна, Вільху та Богдана за свої.
.
Соромно за Європу. Соромно за НАТО. Думаєте ви відсидитесь в своїх затишних країнах?
Думаєте ви і далі будете пити вино, їсти сир, сосиски і хамон і дивитися на нашу вітчизняну війну в ютуб?
Думаєте у путіна немає планів помститися за те, що «рассєя стаяла на калєнях»?
Почитайте слова великого політика:
"Це починає виглядати так.
Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують...
Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно.
Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.
Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.
Путін це теж бачить.
Хоча він швидко вчиться.
Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.
Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.
Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони "не можуть вплутуватися в конфлікт".
Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?
Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі.
Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?
Слава Україні!
Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає.
Українські військові (на даний час) єдині мають досвід ********* ведення бойових дій з застосуванням нових технологій.
А то хенерали швидко пристроять своїх синочків до навчання Бундесверу.
У них військові відробляють свої оклади/військовий стаж, на відміну від совкових "тилових офіцерів" яких ціла Армада.