Руководители штабов обороны Германии и Великобритании призвали к перевооружению Европы

Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.

Совместное письмо опубликовало издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Высокопоставленные чиновники немецкой и британской армий заявили, что перевооружение не является разжиганием войны и привели аргументы в пользу усиления европейской обороны.

Они заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад". Москва, по их словам, извлекает уроки из своего вторжения в Украину, одновременно реорганизуясь таким образом, что это может повысить риск конфликта со странами НАТО.

"Мы не можем расслабляться. Наращивание военной мощи Москвой в сочетании с ее готовностью вести войну на нашем континенте, что болезненно продемонстрировано в Украине, представляет повышенный риск, требующий нашего коллективного внимания", – пишут Нейтон и Броер.

Военные предупредили, что если Россия будет чувствовать слабость или разобщенность в Европе, она будет готова распространить свою агрессию за пределы Украины.

"В этих усилиях есть моральный аспект. Перевооружение – это не разжигание войны; это ответственные действия стран, которые стремятся защитить свой народ и сохранить мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость ее поощряет", – говорится в письме.

