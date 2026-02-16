РУС
Руководители штабов обороны Германии и Великобритании призвали к перевооружению Европы

Руководители штабов обороны призвали к перевооружению Европы

Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.

Совместное письмо опубликовало издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Высокопоставленные чиновники немецкой и британской армий заявили, что перевооружение не является разжиганием войны и привели аргументы в пользу усиления европейской обороны.

Они заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад". Москва, по их словам, извлекает уроки из своего вторжения в Украину, одновременно реорганизуясь таким образом, что это может повысить риск конфликта со странами НАТО.

"Мы не можем расслабляться. Наращивание военной мощи Москвой в сочетании с ее готовностью вести войну на нашем континенте, что болезненно продемонстрировано в Украине, представляет повышенный риск, требующий нашего коллективного внимания", – пишут Нейтон и Броер.

Военные предупредили, что если Россия будет чувствовать слабость или разобщенность в Европе, она будет готова распространить свою агрессию за пределы Украины.

"В этих усилиях есть моральный аспект. Перевооружение – это не разжигание войны; это ответственные действия стран, которые стремятся защитить свой народ и сохранить мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость ее поощряет", – говорится в письме.

Великобритания (549) Германия (1828) Европа (754) россия (17054)
це після того, як наші дронарі "знишили" умовно пару батальйонів НАТО на навчаннях?
16.02.2026 18:02 Ответить
!!!
16.02.2026 18:05 Ответить
Це після того, як за тиждень ДО 5-го року війни українські воїни беспілотних навчань Україна- НАТО за години розгромили НАТО?
16.02.2026 18:04 Ответить
Це за наслідками діянь для Ураїни, отого ухилянта-рецидивіста від Оманських!!
Своєчасні рішення та дії Західних Партнерів!!!
Але і подібно ригоАНАЛІВ від ******, теж вистачає «дивних партєєк», на кшалт брехунів щодо «вигоди Північного патока» московськага лайна в Європу!!
16.02.2026 18:10 Ответить
Про "своєчасність" цих заяв (які нічого ще не означають і скорше за все ні до чого толкового не призведуть) це ви смішно сказали
16.02.2026 18:28 Ответить
Навіть за переозброєння вони виправдовуються - " переозброєння - це не розпалювання війни".
Треба було одразу після кацапських промов про "ядєрний пєпєл" переозброюватися, а це скільки років тому було..
16.02.2026 18:13 Ответить
 
 