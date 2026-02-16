Руководители штабов обороны Германии и Великобритании призвали к перевооружению Европы
Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Броер и Ричард Нейтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.
Совместное письмо опубликовало издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Высокопоставленные чиновники немецкой и британской армий заявили, что перевооружение не является разжиганием войны и привели аргументы в пользу усиления европейской обороны.
Они заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад". Москва, по их словам, извлекает уроки из своего вторжения в Украину, одновременно реорганизуясь таким образом, что это может повысить риск конфликта со странами НАТО.
"Мы не можем расслабляться. Наращивание военной мощи Москвой в сочетании с ее готовностью вести войну на нашем континенте, что болезненно продемонстрировано в Украине, представляет повышенный риск, требующий нашего коллективного внимания", – пишут Нейтон и Броер.
Военные предупредили, что если Россия будет чувствовать слабость или разобщенность в Европе, она будет готова распространить свою агрессию за пределы Украины.
"В этих усилиях есть моральный аспект. Перевооружение – это не разжигание войны; это ответственные действия стран, которые стремятся защитить свой народ и сохранить мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость ее поощряет", – говорится в письме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Своєчасні рішення та дії Західних Партнерів!!!
Але і подібно ригоАНАЛІВ від ******, теж вистачає «дивних партєєк», на кшалт брехунів щодо «вигоди Північного патока» московськага лайна в Європу!!
Треба було одразу після кацапських промов про "ядєрний пєпєл" переозброюватися, а це скільки років тому було..