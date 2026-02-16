Керівники штабів оборони Німеччини та Британії закликали до переозброєння Європи

Начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози.

Спільний лист опублікувало видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Високопосадовці німецької та британської армій заявили, що переозброєння не є розпалюванням війни та навели аргументи на посилення європейської оборони.

Вони заявили, що військова позиція Росії "рішуче змістилася на захід". Москва, за їхніми словами, виносить уроки зі свого вторгнення в Україну, одночасно реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО.

"Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги", – пишуть Найтон і Броєр.

Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України.

"У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння – це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її заохочує", – йдеться у листі.

