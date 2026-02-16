Керівники штабів оборони Німеччини та Британії закликали до переозброєння Європи
Начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози.
Спільний лист опублікувало видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Високопосадовці німецької та британської армій заявили, що переозброєння не є розпалюванням війни та навели аргументи на посилення європейської оборони.
Вони заявили, що військова позиція Росії "рішуче змістилася на захід". Москва, за їхніми словами, виносить уроки зі свого вторгнення в Україну, одночасно реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО.
"Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги", – пишуть Найтон і Броєр.
Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України.
"У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння – це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її заохочує", – йдеться у листі.
Своєчасні рішення та дії Західних Партнерів!!!
Але і подібно ригоАНАЛІВ від ******, теж вистачає «дивних партєєк», на кшалт брехунів щодо «вигоди Північного патока» московськага лайна в Європу!!
Треба було одразу після кацапських промов про "ядєрний пєпєл" переозброюватися, а це скільки років тому було..