Керівники штабів оборони Німеччини та Британії закликали до переозброєння Європи

Начальники штабів оборони Німеччини та Великої Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози.

Спільний лист опублікувало видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Високопосадовці німецької та британської армій заявили, що переозброєння не є розпалюванням війни та навели аргументи на посилення європейської оборони.

Вони заявили, що військова позиція Росії "рішуче змістилася на захід". Москва, за їхніми словами, виносить уроки зі свого вторгнення в Україну, одночасно реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО.

"Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги", – пишуть Найтон і Броєр.

Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України.

"У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння – це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її заохочує", – йдеться у листі.

Читайте: Німеччина вже надала Україні допомоги на 94 млрд євро, - уряд ФРН

Велика Британія (5963) Німеччина (8050) Європа (2466) росія (70128)
це після того, як наші дронарі "знишили" умовно пару батальйонів НАТО на навчаннях?
16.02.2026 18:02 Відповісти
!!!
16.02.2026 18:05 Відповісти
Це після того, як за тиждень ДО 5-го року війни українські воїни беспілотних навчань Україна- НАТО за години розгромили НАТО?
16.02.2026 18:04 Відповісти
Це за наслідками діянь для Ураїни, отого ухилянта-рецидивіста від Оманських!!
Своєчасні рішення та дії Західних Партнерів!!!
Але і подібно ригоАНАЛІВ від ******, теж вистачає «дивних партєєк», на кшалт брехунів щодо «вигоди Північного патока» московськага лайна в Європу!!
16.02.2026 18:10 Відповісти
Про "своєчасність" цих заяв (які нічого ще не означають і скорше за все ні до чого толкового не призведуть) це ви смішно сказали
16.02.2026 18:28 Відповісти
Навіть за переозброєння вони виправдовуються - " переозброєння - це не розпалювання війни".
Треба було одразу після кацапських промов про "ядєрний пєпєл" переозброюватися, а це скільки років тому було..
16.02.2026 18:13 Відповісти
 
 