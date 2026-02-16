Німеччина вже надала Україні допомоги на 94 млрд євро, - уряд ФРН

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні близько 55 млрд євро на військову допомогу та близько 39 млрд євро на цивільну.

Про це йдеться у повідомленні федерального уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 39 млрд євро двосторонньої цивільної допомоги та приблизно 55 млрд євро військової допомоги – у вигляді поставок або зобов’язань щодо поставок", - зазначили там.

В уряді ФРН наголосили, що Німеччина є найбільшим спонсором України, зокрема у військовій сфері.

Йдеться про постачання озброєння та техніки з наявних запасів Бундесверу, а також поставки від німецької промисловості, які фінансуються через відповідні програми. Поставлені системи включають - системи ППО, артилерію, бойові машини, захищені транспортні засоби, стрілецьку зброю, боєприпаси, медичне обладнання та захисне спорядження.

"Крім того, з початку війни Німеччина підготувала понад 24 000 українських солдатів у Німеччині", - додали там.

Що передувало?

Раніше президент Чехії Павел повідомив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".

Відомо, що Німеччина готує нові поставки систем ППО IRIS-T для України.

