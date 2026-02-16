Новини Допомога Україні від Німеччини
Німеччина вже надала Україні допомоги на 94 млрд євро, - уряд ФРН

Скільки допомоги надала Німеччина Україні?

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні близько 55 млрд євро на військову допомогу та близько 39 млрд євро на цивільну.

Про це йдеться у повідомленні федерального уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 39 млрд євро двосторонньої цивільної допомоги та приблизно 55 млрд євро військової допомоги – у вигляді поставок або зобов’язань щодо поставок", - зазначили там.

В уряді ФРН наголосили, що Німеччина є найбільшим спонсором України, зокрема у військовій сфері.

Йдеться про постачання озброєння та техніки з наявних запасів Бундесверу, а також поставки від німецької промисловості, які фінансуються через відповідні програми. Поставлені системи включають - системи ППО, артилерію, бойові машини, захищені транспортні засоби, стрілецьку зброю, боєприпаси, медичне обладнання та захисне спорядження.

"Крім того, з початку війни Німеччина підготувала понад 24 000 українських солдатів у Німеччині", - додали там.

Що передувало?

Ми дякуємо за це. Але давайте чесно, тисячі загиблих українців, руйнування України і захоплені рашистамт землі жодними грошима не оцінити
16.02.2026 16:04 Відповісти
"але" тут не доречно...ці речі не сумісні, а ви їх протиставляєте
16.02.2026 16:30 Відповісти
Дякуємо німецькому народу і уряду країни за допомогу ! Німечина зараз є найбільшим спонсером України.
16.02.2026 16:06 Відповісти
Цікаво, вони досі продовжують розпилювати 20 мільярдів євро на рік на "гендерну рівність"? Причому це тільки на жінок, не на ЛГБТ.
16.02.2026 16:09 Відповісти
продовжуй вилизувати свій гєндєр.

16.02.2026 18:50 Відповісти
Viele Danke... пам'ятаю що починалось з 5000 шоломів...і слова віце-канцлера та міністра Габека: "які антиросійські санкції?! Через три дні все скінчиться!"
16.02.2026 16:32 Відповісти
Засідання уряду ФРН.
- Перше питання. Продовження фінансування постачань зброї та гуманітарної допомоги Україні.
- Ні, ми не можемо більше! В нас самих грошей не вистачає! Треба припиняти!
- Друге питання. Треба провести мобілізацію - залучити додатково 50 тис. новобранців, забезпечити їх, навчити, та частину перекинути до Литви - на підкріплення оборони східного кордону ЄС та НАТО.
- Вибачте, а яке там було перше питання?
16.02.2026 16:37 Відповісти
Це інвестиція у власну безпеку. Гуманітарну складову ніхто не заперечує, що німці емпатичний народ і виявляє співчуття до горя інших. Але якби не було прямої загрози зіткнення з росією, якщо вона захопить Україну, то розмір допомоги був би інший. Дякуємо, що розумієте це і допомагаєте. Для нас це дуже важливо, як і для вас.
16.02.2026 16:47 Відповісти
94 мільярди евро надала тільки Німеччина? І де ж вони, пане Боневтіке Позорний?
16.02.2026 19:12 Відповісти
 
 