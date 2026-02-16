Німеччина вже надала Україні допомоги на 94 млрд євро, - уряд ФРН
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні близько 55 млрд євро на військову допомогу та близько 39 млрд євро на цивільну.
Про це йдеться у повідомленні федерального уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні близько 39 млрд євро двосторонньої цивільної допомоги та приблизно 55 млрд євро військової допомоги – у вигляді поставок або зобов’язань щодо поставок", - зазначили там.
В уряді ФРН наголосили, що Німеччина є найбільшим спонсором України, зокрема у військовій сфері.
Йдеться про постачання озброєння та техніки з наявних запасів Бундесверу, а також поставки від німецької промисловості, які фінансуються через відповідні програми. Поставлені системи включають - системи ППО, артилерію, бойові машини, захищені транспортні засоби, стрілецьку зброю, боєприпаси, медичне обладнання та захисне спорядження.
"Крім того, з початку війни Німеччина підготувала понад 24 000 українських солдатів у Німеччині", - додали там.
Що передувало?
- Раніше президент Чехії Павел повідомив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".
- Відомо, що Німеччина готує нові поставки систем ППО IRIS-T для України.
- Перше питання. Продовження фінансування постачань зброї та гуманітарної допомоги Україні.
- Ні, ми не можемо більше! В нас самих грошей не вистачає! Треба припиняти!
- Друге питання. Треба провести мобілізацію - залучити додатково 50 тис. новобранців, забезпечити їх, навчити, та частину перекинути до Литви - на підкріплення оборони східного кордону ЄС та НАТО.
- Вибачте, а яке там було перше питання?