52% німців виступають за більшу допомогу Україні, - опитування

Більшість громадян Німеччини виступають за сильнішу підтримку України під час війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa, проведеного для газети Bild, повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

Понад половину німців за збільшення допомоги

Близько 52% опитаних заявили, що Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.

28% німців вважають, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент.

12% опитуваних вважають, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.

Водночас 35% вважають, що Німеччина повинна припинити підтримку України, ще 13% респондентів - не відповіли.

Побоювання щодо війни

Також опитування показало, що німці бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву.

Однак, зазначається, що це приблизно на 8% менше, ніж в опитуванні, проведеному у вересні 2025 року.

