УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8717 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
1 301 6

52% німців виступають за більшу допомогу Україні, - опитування

52% німців хочуть бачити ще більше допомоги для України

Більшість громадян Німеччини виступають за сильнішу підтримку України під час війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa, проведеного для газети Bild, повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Понад половину німців за збільшення допомоги

  • Близько 52% опитаних заявили, що Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори. 
  • 28% німців вважають, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент.
  • 12% опитуваних вважають, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.

Водночас 35% вважають, що Німеччина повинна припинити підтримку України, ще 13% респондентів - не відповіли.

Читайте також: Пісторіус: Припинення підтримки України обійдеться нам дорожче, ніж допомога зараз

Побоювання щодо війни

Також опитування показало, що німці бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву.

Однак, зазначається, що це приблизно на 8% менше, ніж в опитуванні, проведеному у вересні 2025 року.

Читайте також: 61% німців вважають Трампа загрозою для ФРН, - опитування

Автор: 

Німеччина (8035) опитування (2174) допомога (9138)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После 4 лет полномасштабной это хорошие цифры.
показати весь коментар
08.02.2026 16:53 Відповісти
Коли тільки 35% ото таких, ну ви зрозуміли, - це вже виявляється достатньо, щоб жити, як в Німеччині.
показати весь коментар
08.02.2026 16:57 Відповісти
Дивне опитування.
Дві опції - більше допомагати та припинити допомогу. Або - або. Є ті, хто не відповіли, ок. А де опція - продовжувати допомогу як є? Не всі обивателі морально готові підтримати ЗБІЛЬШЕННЯ допомоги. Бо як завжди самим не вистача. Але допомагати так як зараз (а це дуже немало) - прийнятний варіянт відповіді.
А так виходить, шо майже половина німців допомогу Україні не підтримує. Бо так хитро поставлене питання.
показати весь коментар
08.02.2026 21:14 Відповісти
Не підтримує 35 %, серед них мабуть багато росіян, які отримали німецький паспорт. Там такої публіки на кожному кроці. А нормальним німцям, які нас підтримають і розуміють, що таке росія - щиро дякуємо.
показати весь коментар
09.02.2026 02:25 Відповісти
 
 