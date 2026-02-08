52% німців виступають за більшу допомогу Україні, - опитування
Більшість громадян Німеччини виступають за сильнішу підтримку України під час війни з Росією.
Про це свідчать результати опитування інституту Insa, проведеного для газети Bild, повідомляє DW, інформує Цензор.НЕТ.
Понад половину німців за збільшення допомоги
- Близько 52% опитаних заявили, що Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори.
- 28% німців вважають, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент.
- 12% опитуваних вважають, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.
Водночас 35% вважають, що Німеччина повинна припинити підтримку України, ще 13% респондентів - не відповіли.
Побоювання щодо війни
Також опитування показало, що німці бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву.
Однак, зазначається, що це приблизно на 8% менше, ніж в опитуванні, проведеному у вересні 2025 року.
Дві опції - більше допомагати та припинити допомогу. Або - або. Є ті, хто не відповіли, ок. А де опція - продовжувати допомогу як є? Не всі обивателі морально готові підтримати ЗБІЛЬШЕННЯ допомоги. Бо як завжди самим не вистача. Але допомагати так як зараз (а це дуже немало) - прийнятний варіянт відповіді.
А так виходить, шо майже половина німців допомогу Україні не підтримує. Бо так хитро поставлене питання.