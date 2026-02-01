Новини Допомога Україні від Німеччини
Пісторіус: Припинення підтримки України обійдеться нам дорожче, ніж допомога зараз

Припинення підтримки України матиме серйозні наслідки і обійдеться для Заходу значно дорожче, ніж продовження допомоги.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Kameramann Bayern, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідність подальшої допомоги 

Пісторіус зазначив, що згуртованість стосується не лише внутрішнього життя Німеччини, а й її зовнішньої позиції.

"І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей", - сказав політик.

Також очільник оборонного відомства ФРН застеріг, що припинення підтримки України обернеться для Заходу серйозними наслідками.

"Я також кажу, що зупинка цього матиме два наслідки. По-перше, завтра Україна була б мертва, а по-друге, це коштувало б нам набагато дорожче, ніж підтримка зараз", - вважає Пісторіус.

Топ коментарі
"Партнери" все прекрасно знають , доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
02.02.2026 00:23 Відповісти
Ми підтримуємо Україну поки вона воює, бо це щит Європи і вся безпека залежить від України.

Але в ЄС сталевому дикобразу не можна, бо не відповідає критеріям. Тому беріть гроші і воюйте далі.
02.02.2026 00:23 Відповісти
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Україна «буде мертва вже завтра»
Єврогниди переживають за свій живий щит.
02.02.2026 01:28 Відповісти
Выбора то особого и нет потому ,что 5сли не хочешь дохнуть сейчас , защищая свою страну завтра будем дохнуть в гораздо больших, товарных количествах, захватывая другие те же 5европейские страны по указке пу и раши
02.02.2026 08:04 Відповісти
Пора бы уже понять на 4 год войны ,что хочешь не хочешь ,а воевать придеться причем почти всем поголовно.. Не за этих так за тех и лучше это делать за этихибо это не худший из вариантов
02.02.2026 08:09 Відповісти
Це нікому не потрібно. Навіть Україні.

Бо , якщо роіся лусне, під її гнилими залишками поховає у першу чергу Україну, а потім і Європу.
02.02.2026 01:42 Відповісти
Було б краще, якщо б їм було насрати?
02.02.2026 01:40 Відповісти
Проблема України в її залежності від виробництва. Ми не створюємо собі зброю самі, а завдяки корумпованому виродку - гендляру зєлєнскому - набираємось боргів, які частково розкрадаються міндічами і цукєрманами. Недофінансування війни (недоозброєння ЗСУ) веде до затягування війни. Якщо кацапня загарбає хоч щось в Україні, вона трохи оклигавши посуне далі в Європу. Хоча не факт. В Африку легше бо там ресурсів більше, а негри малоосвідчені, корумповані і ледачі. Їх, особливо в мусульманських регіонах, найлегше винищувати і грабувати. Всі без винятку аграрні країни приречені на бідність і грабунок. За що воює ********* в Україні насамперед? За промислові регіони без яких аграрна ("курортна" і кліматично придатна для комфортного життя частина країни) не здатна захищатись. Кацапам не ресурси потрібні (своїх вистачає), а "завоювання" рабів на плантації та заводи олігархів. "Руzкій мір" на окупованих територіях це формально *********** феодалізм з ****** та ***************-олігархами (аристократія) на чолі... Фукуяма щось там писав про "кінець історії" розвитку суспільств як торжество демократії, але ми стали свідками як демократії вироджуються через надмірну толерантність в толерастії. І тоді до влади приходять трампи...
02.02.2026 03:58 Відповісти
А, так все таки на першому місці бабло, а не життя людей та мораль?
02.02.2026 05:59 Відповісти
Тому вони і не бачать мародерство і диктатора бонопарда
02.02.2026 06:41 Відповісти
Это понятно, вам надо чтобы Украина до 2030-2035 года продержала русню а там хоть трава не расти
02.02.2026 07:03 Відповісти
Ахренеть урод
02.02.2026 08:29 Відповісти
Посадили Україну на ШВЛ і не збираються робити щось більше. Їх цілком влаштовує Україна на ШВЛ.
02.02.2026 09:08 Відповісти
15.02.2026 15:41 Відповісти
 
 