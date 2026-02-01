Пісторіус: Припинення підтримки України обійдеться нам дорожче, ніж допомога зараз
Припинення підтримки України матиме серйозні наслідки і обійдеться для Заходу значно дорожче, ніж продовження допомоги.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Kameramann Bayern, інформує Цензор.НЕТ.
Необхідність подальшої допомоги
Пісторіус зазначив, що згуртованість стосується не лише внутрішнього життя Німеччини, а й її зовнішньої позиції.
"І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей", - сказав політик.
Також очільник оборонного відомства ФРН застеріг, що припинення підтримки України обернеться для Заходу серйозними наслідками.
"Я також кажу, що зупинка цього матиме два наслідки. По-перше, завтра Україна була б мертва, а по-друге, це коштувало б нам набагато дорожче, ніж підтримка зараз", - вважає Пісторіус.
Але в ЄС сталевому дикобразу не можна, бо не відповідає критеріям. Тому беріть гроші і воюйте далі.
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Бо , якщо роіся лусне, під її гнилими залишками поховає у першу чергу Україну, а потім і Європу.
Єврогниди переживають за свій живий щит.