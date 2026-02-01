Пісторіус: Припинення підтримки України обійдеться нам дорожче, ніж допомога зараз

Припинення підтримки України матиме серйозні наслідки і обійдеться для Заходу значно дорожче, ніж продовження допомоги.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Kameramann Bayern, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідність подальшої допомоги

Пісторіус зазначив, що згуртованість стосується не лише внутрішнього життя Німеччини, а й її зовнішньої позиції.

"І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей", - сказав політик.

Також очільник оборонного відомства ФРН застеріг, що припинення підтримки України обернеться для Заходу серйозними наслідками.

"Я також кажу, що зупинка цього матиме два наслідки. По-перше, завтра Україна була б мертва, а по-друге, це коштувало б нам набагато дорожче, ніж підтримка зараз", - вважає Пісторіус.

