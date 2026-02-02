Писториус: Прекращение поддержки Украины обойдется нам дороже, чем помощь сейчас

Прекращение поддержки Украины будет иметь серьезные последствия и обойдется Западу значительно дороже, чем продолжение помощи.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Kameramann Bayern, информирует Цензор.НЕТ.

Необходимость дальнейшей помощи

Писториус отметил, что сплоченность касается не только внутренней жизни Германии, но и ее внешней позиции.

"И поэтому так важно, чтобы мы, как Германия, четко дали понять в НАТО, что мы поддерживаем Украину, даже если это стоит больших денег", - сказал политик.

Также глава оборонного ведомства ФРГ предупредил, что прекращение поддержки Украины обернется для Запада серьезными последствиями.

"Я также говорю, что остановка этого будет иметь два последствия. Во-первых, завтра Украина была бы мертва, а во-вторых, это стоило бы нам гораздо дороже, чем поддержка сейчас", - считает Писториус.

