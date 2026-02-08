52% немцев выступают за большую помощь Украине, - опрос
Большинство граждан Германии выступают за более сильную поддержку Украины во время войны с Россией.
Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa, проведенного для газеты Bild, сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Более половины немцев за увеличение помощи
- Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры.
- 28% немцев считают, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент.
- 12% опрошенных считают, что помощь должна предоставляться в виде либо денег, либо оружия.
В то же время 35% считают, что Германия должна прекратить поддержку Украины, еще 13% респондентов - не ответили.
Опасения по поводу войны
Также опрос показал, что немцы боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например Польшу или Литву.
Однако отмечается, что это примерно на 8% меньше, чем в опросе, проведенном в сентябре 2025 года.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дві опції - більше допомагати та припинити допомогу. Або - або. Є ті, хто не відповіли, ок. А де опція - продовжувати допомогу як є? Не всі обивателі морально готові підтримати ЗБІЛЬШЕННЯ допомоги. Бо як завжди самим не вистача. Але допомагати так як зараз (а це дуже немало) - прийнятний варіянт відповіді.
А так виходить, шо майже половина німців допомогу Україні не підтримує. Бо так хитро поставлене питання.