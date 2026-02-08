52% немцев выступают за большую помощь Украине, - опрос

Большинство граждан Германии выступают за более сильную поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa, проведенного для газеты Bild, сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Более половины немцев за увеличение помощи

Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры.

28% немцев считают, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент.

12% опрошенных считают, что помощь должна предоставляться в виде либо денег, либо оружия.

В то же время 35% считают, что Германия должна прекратить поддержку Украины, еще 13% респондентов - не ответили.

Опасения по поводу войны

Также опрос показал, что немцы боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например Польшу или Литву.

Однако отмечается, что это примерно на 8% меньше, чем в опросе, проведенном в сентябре 2025 года.

