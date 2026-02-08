Помощь Украине от Германии
52% немцев выступают за большую помощь Украине, - опрос

Большинство граждан Германии выступают за более сильную поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa, проведенного для газеты Bild, сообщает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Более половины немцев за увеличение помощи

  • Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры. 
  • 28% немцев считают, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент.
  • 12% опрошенных считают, что помощь должна предоставляться в виде либо денег, либо оружия.

В то же время 35% считают, что Германия должна прекратить поддержку Украины, еще 13% респондентов - не ответили.

Опасения по поводу войны

Также опрос показал, что немцы боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например Польшу или Литву.

Однако отмечается, что это примерно на 8% меньше, чем в опросе, проведенном в сентябре 2025 года.

После 4 лет полномасштабной это хорошие цифры.
08.02.2026 16:53 Ответить
Коли тільки 35% ото таких, ну ви зрозуміли, - це вже виявляється достатньо, щоб жити, як в Німеччині.
08.02.2026 16:57 Ответить
Дивне опитування.
Дві опції - більше допомагати та припинити допомогу. Або - або. Є ті, хто не відповіли, ок. А де опція - продовжувати допомогу як є? Не всі обивателі морально готові підтримати ЗБІЛЬШЕННЯ допомоги. Бо як завжди самим не вистача. Але допомагати так як зараз (а це дуже немало) - прийнятний варіянт відповіді.
А так виходить, шо майже половина німців допомогу Україні не підтримує. Бо так хитро поставлене питання.
08.02.2026 21:14 Ответить
Не підтримує 35 %, серед них мабуть багато росіян, які отримали німецький паспорт. Там такої публіки на кожному кроці. А нормальним німцям, які нас підтримають і розуміють, що таке росія - щиро дякуємо.
09.02.2026 02:25 Ответить
 
 