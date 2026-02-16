Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи", - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн снарядів великого калібру в рамках "чеської ініціативи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Що відомо?

Видання зазначає, що Павел є активним прихильником цієї ініціативи, до якої залучено чеські оборонні компанії.

Водночас новий уряд Чехії на Чолі з прем'єром Андреєм Бабішем розглядав можливість скасування цієї ініціативи, але під тиском Павела та його союзників погодився продовжити план, хоча заявив, що не виділятиме на закупівлі жодного національного фінансування.

"З моменту запуску ініціатива забезпечила Україну близько 4,4 мільйонами снарядів великого калібру. Без цього резерву боєприпасів Збройні сили України не могли б ефективно вести оборону", - сказав Павел.

Він додав, що минулого року було поставлено майже 2 мільйони снарядів. Ця цифра трохи перевищує грудневу оцінку НАТО в 1,8 мільйона.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

