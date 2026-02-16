Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы", - Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн снарядов крупного калибра в рамках "чешской инициативы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно

Издание отмечает, что Павел является активным сторонником этой инициативы, к которой привлечены чешские оборонные компании.

В то же время новое правительство Чехии во главе с премьером Андреем Бабишем рассматривало возможность отмены этой инициативы, но под давлением Павела и его союзников согласилось продолжить план, хотя и заявило, что не будет выделять на закупки никакого национального финансирования.

"С момента запуска инициатива обеспечила Украину около 4,4 миллионами снарядов крупного калибра. Без этого резерва боеприпасов Вооруженные силы Украины не могли бы эффективно вести оборону", - сказал Павел.

Он добавил, что в прошлом году было поставлено почти 2 миллиона снарядов. Эта цифра немного превышает декабрьскую оценку НАТО в 1,8 миллиона.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

