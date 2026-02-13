РУС
Чехия выступила в поддержку украинского спортсмена на Олимпиаде

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" на Олимпиаде-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент Чехии Петр Павел назвал несправедливой дисквалификацию Владислава Гераскевича, который использовал шлем с символикой погибших в войне украинских атлетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет iDnes.

Я не воспринимаю это как справедливое решение. Здесь речь не идет о политической пропаганде, которая могла бы кого-то обидеть. Это было проявление уважения", – сказал Павел, который несколько дней назад посетил место проведения Олимпийских игр.

"Думаю, здесь олимпийский комитет мог бы сделать жест и воспринять это как знак уважения", – добавил президент Чехии.

Вместо этого Павел заявил, что поддерживает запрет участия российских спортсменов в Олимпиаде.

"Считаю, что, учитывая доверие к правилам и ценностям в мире, правильно придерживаться того, что государство, ведущее агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх", – сказал он.

По его словам, это ограничение должно действовать до тех пор, пока в Украине не будет заключен мир.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

