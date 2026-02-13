Чехія виступила на підтримку українського спортсмена на Олімпіаді

Президент Чехії Петр Павел назвав несправедливою дискваліфікацію Владислава Гераскевича, який використовував шолом із символікою загиблих у війні українських атлетів.

Я не сприймаю це як справедливе рішення. Тут не йдеться про політичну пропаганду, яка могла б когось образити. Це був прояв поваги", – сказав Павел, який кілька днів тому відвідав місце проведення Олімпійських ігор.

"Гадаю, тут олімпійський комітет міг би зробити жест і сприйняти це як знак поваги", – додав президент Чехії.

Натомість Павел заявив, що підтримує заборону участі російських спортсменів у Олімпіаді.

"Вважаю, що з огляду на довіру до правил і цінностей у світі правильно дотримуватися того, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", – сказав він.

За його словами, це обмеження має діяти доти, доки в Україні не буде укладено мир.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

