Чехія виступила на підтримку українського спортсмена на Олімпіаді
Президент Чехії Петр Павел назвав несправедливою дискваліфікацію Владислава Гераскевича, який використовував шолом із символікою загиблих у війні українських атлетів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише iDnes.
Я не сприймаю це як справедливе рішення. Тут не йдеться про політичну пропаганду, яка могла б когось образити. Це був прояв поваги", – сказав Павел, який кілька днів тому відвідав місце проведення Олімпійських ігор.
"Гадаю, тут олімпійський комітет міг би зробити жест і сприйняти це як знак поваги", – додав президент Чехії.
Натомість Павел заявив, що підтримує заборону участі російських спортсменів у Олімпіаді.
"Вважаю, що з огляду на довіру до правил і цінностей у світі правильно дотримуватися того, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", – сказав він.
За його словами, це обмеження має діяти доти, доки в Україні не буде укладено мир.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
щира подяка Президенту Чехії 👍🏼🙏🏼❤️