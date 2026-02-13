Новини Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
Чехія виступила на підтримку українського спортсмена на Олімпіаді

Владислав Гераскевич у "шоломі пам’яті" на Олімпіаді-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент Чехії Петр Павел назвав несправедливою дискваліфікацію Владислава Гераскевича, який використовував шолом із символікою загиблих у війні українських атлетів.

Я не сприймаю це як справедливе рішення. Тут не йдеться про політичну пропаганду, яка могла б когось образити. Це був прояв поваги", – сказав Павел, який кілька днів тому відвідав місце проведення Олімпійських ігор.

"Гадаю, тут олімпійський комітет міг би зробити жест і сприйняти це як знак поваги", – додав президент Чехії.

Натомість Павел заявив, що підтримує заборону участі російських спортсменів у Олімпіаді.

"Вважаю, що з огляду на довіру до правил і цінностей у світі правильно дотримуватися того, що держава, яка веде агресивну війну проти іншої держави, не повинна брати участь в Олімпійських іграх", – сказав він.

За його словами, це обмеження має діяти доти, доки в Україні не буде укладено мир.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

А чого іншого можна очікувати від прокацапського МОКу?
13.02.2026 08:30 Відповісти
hromadske в X: «Американському фігуристу дозволили принести фотографію покійних батьків - колишніх чемпіонів світу в парному катанні. Ізраїльський скелетоніст з'явився на церемонії відкриття з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, що загинули під час теракту в Мюнхені. '.. https://t.co/UY7C3xlGWg» / X https://share.google/nzZs9Z0NSJVHVzi3S
13.02.2026 08:36 Відповісти
За підтримку украінського спортсмена на Олімпіаді ,
щира подяка Президенту Чехії 👍🏼🙏🏼❤️
13.02.2026 08:37 Відповісти
Адвокат Ермак вписався на захист українського спортсмена Гераскевича.
13.02.2026 09:21 Відповісти
Саме для того аби все це дійство обмазати своїм лайном. Я не здивована.
13.02.2026 09:56 Відповісти
Президент Павел- людина незалежна,а МОКіські жаби давно на ******** подачках седять!
13.02.2026 10:29 Відповісти
Павел ❤️ 🇨🇿 🇺🇦 !!! ...
13.02.2026 10:39 Відповісти
 
 