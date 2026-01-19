Павел отверг критику МИД Чехии по поводу поставки небольших самолетов Украине

Президент Чехии Петр Павел отверг критику главы МИД Петра Мацинки за то, что во время визита в Киев чешский лидер предложил Украине несколько небольших самолетов для защиты от беспилотников.

Что известно

По словам Павела, украинская сторона предложила приобрести самолеты L-159, что было бы возможностью для чешского производителя.

Чешский лидер, пишут СМИ, говорил о предоставлении нескольких небольших самолетов для защиты от дронов, устройств раннего предупреждения и генераторов на случай отключения электроэнергии.

Мацинка заявил, что президент не консультировался с правительством по поводу этого предложения.

"Признаком опытных людей, а особенно дипломатов, является то, что они проверяют информацию, прежде чем делать какие-либо выводы. Тем более, когда они решают наставлять президента республики", - ответил Павел.

Он отметил, что самолеты интересуют Украину не менее шести месяцев, и его нынешние переговоры являются продолжением всех предыдущих переговоров между чешской и украинской сторонами, включая недавний визит Мацинки в Украину.

В прошлом речь шла о займе или подарке, но на этот раз президент Владимир Зеленский предложил покупку, что, по словам Павла, может ускорить переговоры.

Павел также напомнил, что согласно правовым нормам, армия может предоставлять только то, что считает лишним. Однако, по словам президента, ни одна страна не действовала таким образом, помогая Украине.

По мнению президента, в нынешней ситуации необходимо больше говорить о том, что не будет угрожать оборонным возможностям Чехии. По словам главы государства, предоставление четырех самолетов L-159 из 24, которые имеет армия, является приемлемым уровнем риска.

"Конечно, этот вопрос должен обсудить правительство, но я вижу в этом не только возможность значительно помочь Украине, но и чрезвычайную возможность для Чешской Республики", - пояснил он.

Павел считает, что если самолеты окажутся эффективными в противодействии беспилотникам, это будет лучшей рекомендацией для их производителя.

"Мы не должны противостоять возможностям для нашей промышленности и для Чешской Республики", - добавил он.

Павел отметил, что обсудит это с премьер-министром Андреем Бабишем.

Что предшествовало?

Во время визита в Киев лидер Чехии Петр Павел заявил о готовностипередать Украине боевые самолеты для уничтожения российских дронов.

Впоследствии в МИД Чехии раскритиковали заявление Павела о возможной поставке самолетов Украине без согласования с правительством.

