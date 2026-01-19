Павел відкинув критику МЗС Чехії щодо поставки невеликих літаків Україні

Президент Чехії Петр Павел відкинув критику глави МЗС Петра Мацінки за те, що під час візиту до Києва чеський лідер запропонував Україні кілька невеликих літаків для захисту від безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

Що відомо?

За словами Павела, українська сторона запропонувала придбати літаки L-159, що було б можливістю для чеського виробника.

Чеський лідер, пишуть ЗМІ, казав про надання декількох невеликих літаків для захисту від дронів, пристроїв раннього попередження та генераторів на випадок відключення електроенергії.

Мацінка заявив, що президент не консультувався з урядом щодо цієї пропозиції.

"Ознакою досвідчених людей, а особливо дипломатів, є те, що вони перевіряють інформацію, перш ніж робити будь-які висновки. Тим більше, коли вони вирішують наставляти президента республіки", - відповів Павел.

Він зазначив, що літаки цікавлять Україну щонайменше шість місяців, і його нинішні переговори є продовженням усіх попередніх переговорів між чеською та українською сторонами, включаючи нещодавній візит Мацінки до України.

У минулому йшлося про позику чи подарунок, але цього разу президент Володимир Зеленський запропонував купівлю, що, за словами Павла, може пришвидшити переговори.

Павел також нагадав, що згідно з правовими нормами, армія може надавати тільки те, що вважає зайвим. Проте, за словами президента, жодна країна не діяла таким чином, допомагаючи Україні.

На думку президента, в нинішній ситуації необхідно більше говорити про те, що не загрожуватиме оборонним можливостям Чехії. За словами глави держави, надання чотирьох літаків L-159 з 24, які має армія, є прийнятним рівнем ризику.

"Звичайно, це питання має обговорити уряд, але я бачу в цьому не тільки можливість значно допомогти Україні, а й надзвичайну можливість для Чеської Республіки", - пояснив він.

Павел вважає, що якщо літаки виявляться ефективними в протидії безпілотникам, це буде найкращою рекомендацією для їхнього виробника.

"Ми не повинні протистояти можливостям для нашої промисловості та для Чеської Республіки", – додав він.

Павел зазначив, що обговорить це з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем.

Що передувало?

Під час візиту до Києва лідер Чехії Петр Павел заявив про готовність передати Україні бойові літаки для знищення російських дронів.

Згодом у МЗС Чехії розкритикували заяву Павела щодо можливого постачання літаків Україні без погодження з урядом.

