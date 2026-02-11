Чешская "снарядная инициатива" для Украины столкнулась с недостатком финансирования, - Reuters
Инициированная Чехией инициатива по поставкам боеприпасов Украине столкнулась с нехваткой финансирования в 2026 году.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
Необходимой суммы на 2026 год еще нет
Отмечается, что в этом году в рамках инициативы планируется закупить по всему миру артиллерийских снарядов на сумму в 5 миллиардов евро. Однако пока удалось собрать только 1,4 миллиарда евро.
Программа, в которой участвуют иностранные доноры, включая Германию, Данию и Нидерланды, а также чешские оборонные компании, имеет целью приобрести для Украины боеприпасы крупного калибра.
В декабре Инициатива НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) прогнозировала, что в рамках инициативы в 2025 году будут поставлены 1,8 миллиона артиллерийских снарядов, что составит 43% от всех боеприпасов, поставляемых Киеву, и примерно 70% боеприпасов калибра 155 мм.
Чиновник НАТО отметил, что в настоящее время на мировом рынке доступны боеприпасы на общую сумму около 16 миллиардов евро.
Он добавил, что Альянс планирует потратить 5 миллиардов евро на приобретение сотен тысяч артиллерийских снарядов по чешской схеме, добавив, что на данный момент доноры выделили только 1,4 миллиарда евро.
Что предшествовало
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.
но денег не хватает