Чеська "снарядна ініціатива" для України зіткнулася з нестачею фінансування, - Reuters

Започаткована Чехією ініціатива із постачання боєприпасів Україні зіткнулася із нестачею фінансування у 2026 році.

Про це пише агенстство Reuters з посиланням на високопоставленого військового чиновника НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Необхідної суми на 2026 рік ще немає

Зазначається, що цьогоріч в межах ініціативи планується закупити по всьому світу артилерійських снарядів на суму в 5 мільярдів євро. Однак наразі вдалося зібрати лише 1,4 мільярда євро.

Програма, в якій беруть участь іноземні донори, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, а також чеські оборонні компанії, має на меті придбати для України боєприпаси великого калібру.

У грудні Ініціатива НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NSATU) прогнозувала, що в межах ініціативи в 2025 році будуть поставлені 1,8 мільйона артилерійських снарядів, що становитиме 43% від усіх боєприпасів, що постачаються Києву, і приблизно 70% боєприпасів калібру 155 мм.

Посадовець НАТО зазначив, що наразі на світовому ринку доступні боєприпаси на загальну суму близько 16 мільярдів євро.

Він додав, що Альянс планує витратити 5 мільярдів євро на придбання сотень тисяч артилерійських снарядів за чеською схемою, додавши, що наразі донори виділили лише 1,4 мільярда євро.

Читайте також: Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ

Що передувало

Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

Читайте також: Бабіш про постачання боєприпасів Україні: "Чеський бюджет у прихований спосіб надав на зброю $776 млн"