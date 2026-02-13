До 24 лютого партнери планують надати Україні пакети військової та енергетичної допомоги, - Зеленський
Країни-партнери готують до передачі Україні пакети допомоги, які мають надійти до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Мюнхені в п'ятницю, куди прибув для участі у безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми можемо зараз працювати над найбільшим пакетом енергетичним. Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО. Окремо ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових – пакети військові. Зараз попрацюють наші і дипломати, і військові радники над цим. Ми хочемо за 10-11 днів, до 24 числа, і всі партнери погодились, що ми зробимо такі максимальні пакети підтримки для України", - сказав президент.
Санкції проти РФ
Крім того, Зеленський сподівається, що цієї дати буде запроваджено новий пакет санкцій проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підказка: щоб з'явилися ракети Фламінго, треба щоб цим займалась Європа а не верховний міндіч, представник влади Кібуців