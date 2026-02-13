До 24 февраля партнеры планируют предоставить Украине пакеты военной и энергетической помощи, - Зеленский

Страны-партнеры готовят к передаче Украине пакеты помощи, которые должны поступить к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене в пятницу, куда прибыл для участия в конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы можем сейчас работать над самым большим энергетическим пакетом. Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО. Отдельно мы поработаем еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных – пакеты военные. Сейчас над этим будут работать наши дипломаты и военные советники. Мы хотим за 10-11 дней, до 24 числа, и все партнеры согласились, что мы сделаем такие максимальные пакеты поддержки для Украины", – сказал президент.

Санкции против РФ

Кроме того, Зеленский надеется, что к этой дате будет введен новый пакет санкций против РФ.

