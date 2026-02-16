Германия уже предоставила Украине помощь на 94 млрд евро, - правительство ФРГ
С начала полномасштабного вторжения РФ Германия предоставила Украине около 55 млрд евро на военную помощь и около 39 млрд евро на гражданскую.
Об этом говорится в сообщении федерального правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине около 39 млрд евро двусторонней гражданской помощи и примерно 55 млрд евро военной помощи - в виде поставок или обязательств по поставкам", - отметили там.
В правительстве ФРГ подчеркнули, что Германия является крупнейшим спонсором Украины, в частности в военной сфере.
Речь идет о поставках вооружения и техники из имеющихся запасов Бундесвера, а также поставках от немецкой промышленности, которые финансируются через соответствующие программы. Поставленные системы включают - системы ПВО, артиллерию, боевые машины, защищенные транспортные средства, стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и защитное снаряжение.
"Кроме того, с начала войны Германия подготовила более 24 000 украинских солдат в Германии", - добавили там.
Что предшествовало?
- Ранее президент Чехии Павел сообщил, чтоУкраина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".
- Известно, что Германия готовит новые поставки систем ПВО IRIS-T для Украины.
