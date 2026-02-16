РУС
Германия уже предоставила Украине помощь на 94 млрд евро, - правительство ФРГ

Сколько помощи оказала Германия Украине?

С начала полномасштабного вторжения РФ Германия предоставила Украине около 55 млрд евро на военную помощь и около 39 млрд евро на гражданскую.

Об этом говорится в сообщении федерального правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"С момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине около 39 млрд евро двусторонней гражданской помощи и примерно 55 млрд евро военной помощи - в виде поставок или обязательств по поставкам", - отметили там.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что Германия является крупнейшим спонсором Украины, в частности в военной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 24 февраля партнеры планируют предоставить Украине пакеты военной и энергетической помощи, - Зеленский

Речь идет о поставках вооружения и техники из имеющихся запасов Бундесвера, а также поставках от немецкой промышленности, которые финансируются через соответствующие программы. Поставленные системы включают - системы ПВО, артиллерию, боевые машины, защищенные транспортные средства, стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование и защитное снаряжение.

"Кроме того, с начала войны Германия подготовила более 24 000 украинских солдат в Германии", - добавили там.

Читайте: Зеленский после Мюнхена: Будут новые пакеты поддержки для Украины

Что предшествовало?

Читайте также: 52% немцев выступают за большую помощь Украине, - опрос

Германия (1828) помощь (2701)
Ми дякуємо за це. Але давайте чесно, тисячі загиблих українців, руйнування України і захоплені рашистамт землі жодними грошима не оцінити
16.02.2026 16:04 Ответить
"але" тут не доречно...ці речі не сумісні, а ви їх протиставляєте
16.02.2026 16:30 Ответить
Дякуємо німецькому народу і уряду країни за допомогу ! Німечина зараз є найбільшим спонсером України.
16.02.2026 16:06 Ответить
Цікаво, вони досі продовжують розпилювати 20 мільярдів євро на рік на "гендерну рівність"? Причому це тільки на жінок, не на ЛГБТ.
16.02.2026 16:09 Ответить
продовжуй вилизувати свій гєндєр.

.
16.02.2026 18:50 Ответить
Viele Danke... пам'ятаю що починалось з 5000 шоломів...і слова віце-канцлера та міністра Габека: "які антиросійські санкції?! Через три дні все скінчиться!"
16.02.2026 16:32 Ответить
Засідання уряду ФРН.
- Перше питання. Продовження фінансування постачань зброї та гуманітарної допомоги Україні.
- Ні, ми не можемо більше! В нас самих грошей не вистачає! Треба припиняти!
- Друге питання. Треба провести мобілізацію - залучити додатково 50 тис. новобранців, забезпечити їх, навчити, та частину перекинути до Литви - на підкріплення оборони східного кордону ЄС та НАТО.
- Вибачте, а яке там було перше питання?
16.02.2026 16:37 Ответить
Це інвестиція у власну безпеку. Гуманітарну складову ніхто не заперечує, що німці емпатичний народ і виявляє співчуття до горя інших. Але якби не було прямої загрози зіткнення з росією, якщо вона захопить Україну, то розмір допомоги був би інший. Дякуємо, що розумієте це і допомагаєте. Для нас це дуже важливо, як і для вас.
16.02.2026 16:47 Ответить
94 мільярди евро надала тільки Німеччина? І де ж вони, пане Боневтіке Позорний?
16.02.2026 19:12 Ответить
 
 