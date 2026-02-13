Зеленский обсудил с Мерцем совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу
В Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу для достижения мира.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Ключевые темы встречи
"Дальнейшая военная помощь, дополнительные взносы в программу PURL, дипломатическая работа ради достижения мира, энергетическая поддержка – ключевые темы, о которых говорили с канцлером", – рассказал Зеленский.
Кроме этого, лидеры обсудили первые весомые результаты совместного украинско-немецкого производства дронов.
"Именно такое сотрудничество делает наши страны сильнее. Обсудили, как масштабировать", - подчеркнул президент.
Также Зеленский поблагодарил Германию за вклад в защиту жизней во время полномасштабной российской войны, в частности за поставки систем ПВО, которые "спасли жизни тысяч и тысяч наших людей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль