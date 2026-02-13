Зеленский обсудил с Мерцем совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу

В Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили совместные проекты по производству оружия и дипломатическую работу для достижения мира.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Ключевые темы встречи

"Дальнейшая военная помощь, дополнительные взносы в программу PURL, дипломатическая работа ради достижения мира, энергетическая поддержка – ключевые темы, о которых говорили с канцлером", – рассказал Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили первые весомые результаты совместного украинско-немецкого производства дронов.

"Именно такое сотрудничество делает наши страны сильнее. Обсудили, как масштабировать", - подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил Германию за вклад в защиту жизней во время полномасштабной российской войны, в частности за поставки систем ПВО, которые "спасли жизни тысяч и тысяч наших людей".

