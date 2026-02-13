РУС
6 044 44

Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны: 10 тыс. передадут уже в этом году. ВИДЕО

Индустрия дронов

Президент Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны для украинской армии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом.

Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

"И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.

Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы приобрели, защищая жизнь", - подытожил он.

10000--це майже нічого А піару---ого-го
13.02.2026 14:07 Ответить
Писець підприємству! Де з'являється гундосий-там все занепадає
13.02.2026 14:24 Ответить
рашистський агент "буратіно" доповів ,Залишилося чекати рашистської диверсії на вказаеому .агеньом, підприємстві...
13.02.2026 14:10 Ответить
10000--це майже нічого А піару---ого-го
13.02.2026 14:07 Ответить
При чому, піару наперед! Вже не раз з його піарів виходив лише пшик!
13.02.2026 14:34 Ответить
Дрони різні бувають. Різної дальності, різного призначення. Штучний інтелект із машинним зором, це інший рівень.
13.02.2026 14:40 Ответить
мені б верховного головнокомандувача хоч з якимось, навіть найменшим інтелектом.
13.02.2026 15:24 Ответить
Із цим не посперечаєшся...
13.02.2026 15:53 Ответить
У нас такого не випускають!
13.02.2026 17:35 Ответить
та да.

роз'їхались по світах начальники кафедри кібернетики криворіжського оплоту науки
13.02.2026 21:12 Ответить
У нас такой избирается.
14.02.2026 04:43 Ответить
Якщо вони з ші (Штучний інтелект), то це здорово
показать весь комментарий
Если по уму, то правильно сообщили - 10 000 шт.
Я бы написал бы и 8674 шт. )
Враг не должен знать производственные возможности предприятия.
"Подозрительные" взрывы на военных объектах были в Болгарии, в Румынии и в других странах.
Зачем расжигать врагу не здоровый интерес?
14.02.2026 04:42 Ответить
От чому треба вчитись писати тексти. Бо я прочитав це так, що виробнича лінія спроможна виготовити 10к дронів на рік. Це як, три бабці сидять і ліплять 25 дронів на добу?
13.02.2026 14:07 Ответить
Срочно, всьо хлоркой посыпать.
13.02.2026 14:08 Ответить
Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - розповів глава держави Джерело: https://censor.net/ua/n3600415

Очі забігали, руки затряслися, слина потекла....
13.02.2026 14:10 Ответить
рашистський агент "буратіно" доповів ,Залишилося чекати рашистської диверсії на вказаеому .агеньом, підприємстві...
13.02.2026 14:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606s https://www.youtube.com/watch?v=8UPCodRqtEc&t=606sГарантий США нет - Зеленский идёт на отчаянный шаг /№1093/ Юрий Швец
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці
13.02.2026 14:12 Ответить
"Ми побачили виробничу лінію"

для 10 тыс. в год "виробнича лінія" звучит слишком громко
13.02.2026 14:12 Ответить
10 000 в рік і все , оце прорив
13.02.2026 14:14 Ответить
Хай все розкаже єрмаку кацапи ***********...
13.02.2026 14:15 Ответить
10 000 дронов в год, можно делать в простом гараже.
Наверное, Зеленский не все сказал: "Остальные 990 000 дронов пойдут на том самый экспорт в Европу.
Иначе, чего это вдруг Зеленский поехал в неизвестное немецко-украинское производство?
13.02.2026 14:22 Ответить
Вася, дрони бувають дуууже різні. Ти скільки вже в гаражі" склєпав"?
13.02.2026 14:42 Ответить
А пані розбирається в дронах .?
Інжєнєр .?😁
13.02.2026 15:20 Ответить
А ти у верхньго НІКА Санчо- Пансою підробляєш, чи ослом?
13.02.2026 15:55 Ответить
Маруся, знаю.
Не кажись дуууже вумной. Тебе это не идет.
Лучше иди на кухню мыть посуду, если умеешь это делать.
14.02.2026 04:36 Ответить
а вы сколько их сделали в простом гараже, в январе месяце 2026г. ?
наверно 1 000 шт.
13.02.2026 22:48 Ответить
Да, сделал 1000 шт. А таких как я 10 человек, работая в 2-е смены по 5 человек, в гараже сделают 10 000 штук.
Минимум. Не напрягаясь.
А здесь речь идет о промышленном предприятии, на котором работают десятки-сотни человек.
14.02.2026 04:32 Ответить
ми маємо на увазі, що ви збираєте дрони з Х-подібним крилом, 4 електромоторами, маневреністю, дальністю польоту - до 100 км, швидкістю - до 220 км/год.
Робота в «рої»: Можливість керування декількома дронами одним оператором за допомогою ПЗ Altra.
Штучний інтелект (ШІ): Висока автономність, здатність вражати цілі навіть при втраті зв'язку (в умовах активної РЕБ), використовуючи алгоритми машинного зору.

Ви ж такі робите?
або сделают ? ммміініімуум не напружуюсь ?

Або Fpv дрони?
14.02.2026 16:23 Ответить
Писець підприємству! Де з'являється гундосий-там все занепадає
13.02.2026 14:24 Ответить
Прикусив би собі паяц дурнуватого язика!
13.02.2026 14:38 Ответить
Якщо він вдавиться фісташкою, я не сумуватиму. Зовсім.
13.02.2026 15:04 Ответить
А того, хто пригостить його такою фісташкою, потрібно буде нагородити!
13.02.2026 17:33 Ответить
Нахер ви його туди впустили? Це режимний обьект
13.02.2026 15:03 Ответить
Вже ні. Фоточки з геолокацією вже в мережі.
13.02.2026 15:17 Ответить
А мільйона дронів на Фронт так і немає...
Нещасних 10 тис.?!
А де ж ще 3 тис Фламінго..?!!
13.02.2026 15:18 Ответить
знову один п.здьож.ти,мудак зелений, зроби хоч десяток дронів.
13.02.2026 15:24 Ответить
Це він приїхав, щоб потім вказати точні координати росіянам.
13.02.2026 15:31 Ответить
хоча б 11 тис.
13.02.2026 15:37 Ответить
10к дронів це тільки з цього заводу конкретного виробника. Дрони також виробляють в інших країнах і в Україні також. Тому ця цифра не презентує усю міць.
13.02.2026 16:12 Ответить
Добре хоч що у Німеччині! А то координати тут же у кацапів були б...
13.02.2026 16:25 Ответить
Після відвідування - зникла чайна ложечка.
пана попросили більше НЕ відвідувати фармочку - щоб не компроментувати виробництво яєць фламіндіча.
13.02.2026 16:45 Ответить
Трєпєщі враг, отвєт блізок. Ми ужє заряділісь і на стартє:
13.02.2026 17:30 Ответить
Ну тут точно ******** НЕ дадут.
13.02.2026 17:56 Ответить
Тримаймося...Хоча б один із вас, критикани, зміг змоделювати "історію", що саме ТИ зараз у ролі Президента?
13.02.2026 21:49 Ответить
Тримайся,Рома.У РОЛІ президента будь кто був би кращий.
14.02.2026 07:09 Ответить
Цей візит напрягає.Паризька Богоматір не дасть збрехати.
14.02.2026 07:11 Ответить
 
 