Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны: 10 тыс. передадут уже в этом году. ВИДЕО

Президент Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны для украинской армии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

"Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом.

Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

"И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.



Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы приобрели, защищая жизнь", - подытожил он.

