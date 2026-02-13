Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны: 10 тыс. передадут уже в этом году. ВИДЕО
Индустрия дронов
Президент Зеленский посетил первое германско-украинское предприятие, производящее дроны для украинской армии.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом.
Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - рассказал глава государства.
По словам Зеленского, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.
"И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.
Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы приобрели, защищая жизнь", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
роз'їхались по світах начальники кафедри кібернетики криворіжського оплоту науки
Я бы написал бы и 8674 шт. )
Враг не должен знать производственные возможности предприятия.
"Подозрительные" взрывы на военных объектах были в Болгарии, в Румынии и в других странах.
Зачем расжигать врагу не здоровый интерес?
Очі забігали, руки затряслися, слина потекла....
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці
для 10 тыс. в год "виробнича лінія" звучит слишком громко
Наверное, Зеленский не все сказал: "Остальные 990 000 дронов пойдут на том самый экспорт в Европу.
Иначе, чего это вдруг Зеленский поехал в неизвестное немецко-украинское производство?
Інжєнєр .?😁
Не кажись дуууже вумной. Тебе это не идет.
Лучше иди на кухню мыть посуду, если умеешь это делать.
наверно 1 000 шт.
Минимум. Не напрягаясь.
А здесь речь идет о промышленном предприятии, на котором работают десятки-сотни человек.
Робота в «рої»: Можливість керування декількома дронами одним оператором за допомогою ПЗ Altra.
Штучний інтелект (ШІ): Висока автономність, здатність вражати цілі навіть при втраті зв'язку (в умовах активної РЕБ), використовуючи алгоритми машинного зору.
Ви ж такі робите?
або сделают ? ммміініімуум не напружуюсь ?
Або Fpv дрони?
Нещасних 10 тис.?!
А де ж ще 3 тис Фламінго..?!!
пана попросили більше НЕ відвідувати фармочку - щоб не компроментувати виробництво яєць фламіндіча.