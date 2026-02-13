РУС
Новости Теневой флот России
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" РФ

Теневой флот РФ: Украина ввела санкции в отношении 91 судна

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 91 морского судна "теневого флота" России.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что эти суда оккупанты использовали для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

"Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях", - говорится в сообщении.

Суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них только один российский, а остальные - флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Информацию о санкциях Украина передаст этим государствам, а также будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях.

27 судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа над введением санкций в отношении остальных 64 будет продолжаться.

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23675) россия (98978) санкции (12172) флот (879)
Санкції треба ввести на тих,хто дозволяє транзит рос.нафти,через всю територію країни, для продажі і отримання нафтодоларів.
13.02.2026 10:18 Ответить
Санкції це фактично заборона або якісь обмеження.Що можуть заборонити слуги неукраїнського народу танкерам інших країн?
13.02.2026 10:21 Ответить
А решта відкупились?
13.02.2026 10:35 Ответить
Ви краще перекрили тразит російської нафти в Угорщину і Словачину на якій рашисти щорічно заробляють близько 7 мільярдів євро ,а не дурью маялись на що немаєте жодного впливу.
13.02.2026 10:43 Ответить
ЗЕлене шобло-***** черговий пук у воду зробило. Імітатори-узурпатори.
13.02.2026 11:44 Ответить
Як завжди на словах чи вже на папері!? Хоча, яка різниця
13.02.2026 12:06 Ответить
Единственные реально действующие санкции - это "Малюк" или "Магура"!
13.02.2026 12:19 Ответить
Теперь в Мариуполь не зайдут
13.02.2026 13:13 Ответить
 
 