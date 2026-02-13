Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" РФ

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 91 морского судна "теневого флота" России.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что эти суда оккупанты использовали для транспортировки нефти и нефтепродуктов из российских портов, в частности в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, в третьи страны.

"Это происходило в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях", - говорится в сообщении.

Суда ходили под флагами около 20 стран. Среди них только один российский, а остальные - флаги Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Информацию о санкциях Украина передаст этим государствам, а также будет работать с партнерами над дальнейшей синхронизацией санкций в их юрисдикциях.

27 судов из этого списка уже находятся под санкциями партнеров: США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Работа над введением санкций в отношении остальных 64 будет продолжаться.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ЕС планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, обслуживающих "теневой флот" России

