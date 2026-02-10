Российские танкеры "теневого флота" используют Сингапур для обхода санкций, - СМИ
Российские танкеры "теневого флота" все чаще указывают Сингапур в качестве официального пункта назначения для нефти.
Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Речь идет о попытках Москвы скрыть реальных покупателей нефти на фоне западных санкций. По данным судоходной аналитики, в январе танкеры из РФ задекларировали Сингапур для около 1,4 млн тонн сырой нефти.
Это самый высокий показатель за несколько лет и нетипичная практика для региона.
Маскировка маршрутов российской нефти
Участники рынка отмечают, что большинство таких судов фактически не заходят в порт Сингапура. Нефть разгружается вблизи побережья Малайзии или перегружается на плавучие хранилища.
Сингапур используется как формальный пункт назначения для маскировки конечных маршрутов. Такая схема затрудняет отслеживание поставок и снижает санкционные риски.
"Рост количества условных портов свидетельствует о трудностях со сбытом и сокращении круга покупателей", — отметил московский нефтяной трейдер.
Санкционное давление и риски для экспорта РФ
Изменение маршрутов происходит на фоне ожидаемого сокращения импорта российской нефти. После новых торговых договоренностей с США рынок РФ может еще больше сузиться.
Трейдеры указывают, что Китай может остаться единственным крупным клиентом России. В то же время китайские государственные компании осторожно относятся к спотовым закупкам из-за рисков вторичных санкций.
Ранее для маскировки маршрутов использовали Порт-Саид или Суэцкий канал. Теперь количество нечетких пунктов назначения существенно возросло.
- Напомним, США перехватили еще один танкер "теневого флота" РФ в Индийском океане.
