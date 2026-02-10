Российские танкеры "теневого флота" используют Сингапур для обхода санкций, - СМИ

Российские танкеры "теневого флота" все чаще указывают Сингапур в качестве официального пункта назначения для нефти.

Речь идет о попытках Москвы скрыть реальных покупателей нефти на фоне западных санкций. По данным судоходной аналитики, в январе танкеры из РФ задекларировали Сингапур для около 1,4 млн тонн сырой нефти.

Это самый высокий показатель за несколько лет и нетипичная практика для региона.

Маскировка маршрутов российской нефти

Участники рынка отмечают, что большинство таких судов фактически не заходят в порт Сингапура. Нефть разгружается вблизи побережья Малайзии или перегружается на плавучие хранилища.

Сингапур используется как формальный пункт назначения для маскировки конечных маршрутов. Такая схема затрудняет отслеживание поставок и снижает санкционные риски.

"Рост количества условных портов свидетельствует о трудностях со сбытом и сокращении круга покупателей", — отметил московский нефтяной трейдер.

Санкционное давление и риски для экспорта РФ

Изменение маршрутов происходит на фоне ожидаемого сокращения импорта российской нефти. После новых торговых договоренностей с США рынок РФ может еще больше сузиться.

Трейдеры указывают, что Китай может остаться единственным крупным клиентом России. В то же время китайские государственные компании осторожно относятся к спотовым закупкам из-за рисков вторичных санкций.

Ранее для маскировки маршрутов использовали Порт-Саид или Суэцкий канал. Теперь количество нечетких пунктов назначения существенно возросло.

