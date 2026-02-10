РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8818 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
3 926 6

Российские танкеры "теневого флота" используют Сингапур для обхода санкций, - СМИ

теневой флот

Российские танкеры "теневого флота" все чаще указывают Сингапур в качестве официального пункта назначения для нефти.

Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о попытках Москвы скрыть реальных покупателей нефти на фоне западных санкций. По данным судоходной аналитики, в январе танкеры из РФ задекларировали Сингапур для около 1,4 млн тонн сырой нефти.

Это самый высокий показатель за несколько лет и нетипичная практика для региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания планирует создать штаб для борьбы с российским "теневым флотом", - Sunday Times

Маскировка маршрутов российской нефти

Участники рынка отмечают, что большинство таких судов фактически не заходят в порт Сингапура. Нефть разгружается вблизи побережья Малайзии или перегружается на плавучие хранилища.

Сингапур используется как формальный пункт назначения для маскировки конечных маршрутов. Такая схема затрудняет отслеживание поставок и снижает санкционные риски.

"Рост количества условных портов свидетельствует о трудностях со сбытом и сокращении круга покупателей", — отметил московский нефтяной трейдер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявление 20-го пакета санкций ЕС против РФ задерживается из-за дискуссий о "теневом флоте", - СМИ

Санкционное давление и риски для экспорта РФ

Изменение маршрутов происходит на фоне ожидаемого сокращения импорта российской нефти. После новых торговых договоренностей с США рынок РФ может еще больше сузиться.

Трейдеры указывают, что Китай может остаться единственным крупным клиентом России. В то же время китайские государственные компании осторожно относятся к спотовым закупкам из-за рисков вторичных санкций.

Ранее для маскировки маршрутов использовали Порт-Саид или Суэцкий канал. Теперь количество нечетких пунктов назначения существенно возросло.

Читайте: Франция вынуждена отпустить российский танкер "теневого флота" из-за законодательных ограничений, - Макрон

Автор: 

нефть (2138) россия (98966) флот (879)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Упродовж 4 років!!
показать весь комментарий
10.02.2026 00:17 Ответить
Нарешті знайшли уліку
показать весь комментарий
10.02.2026 00:45 Ответить
ТРЕБА ЇХ ЖВАЧКАМИ З ДРОНІВ ПІДГРУЗИТИ !) А ПОТІМ ЗАПИТАТИ !))))
показать весь комментарий
10.02.2026 00:52 Ответить
Треба ще додати що Сінгапур не приєднався до міжнародних санкцій проти тіньового флоту. Тому для них Сінгапур - як база для піратів у Карибському морі. Там вони поповнюють всі своі запаси продовольства і палива.... Як кажуть нічого особистого- тільки бізнес...
показать весь комментарий
10.02.2026 03:10 Ответить
Ви з Кариби з Малака стрейт не попутали часом?
показать весь комментарий
10.02.2026 09:25 Ответить
Друже, ціную ваш порив викладача географії за 5-й клас! 😂 Дякую, що перевірили мій компас. Географію я не плутаю - я її порівнюю. 😉 Кариби - це історія, Малакка - ******* кримінальна логістика. Звісно, Малакка - не Тортуга, там і пальми інші... Я не плутаю Малаккську протоку з Карибським морем, у них просто спільний "вайб". Кариби були "офісом" для хлопців із пов'язками на очах у XVIII столітті, а Сінгапур зараз - такий собі "олл-інклюзив" для ******** піратів у краватках. Сінгапур сьогодні виконує ту саму функцію "тихої гавані" для тіньового флоту, яку колись виконували Кариби.Це ж класична метафора та історична паралель! До речі, якщо ми вже заговорили про географію, можу ще розповісти про роль Гібралтару чи Суеца, щоб ви точно переконалися: я знаю, де сонце сходить.....
показать весь комментарий
10.02.2026 18:00 Ответить
 
 