Російські танкери "тіньового флоту" використовують Сінгапур для обходу санкцій, - ЗМІ

Російські танкери "тіньового флоту" дедалі частіше вказують Сінгапур як офіційний пункт призначення для нафти.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, на який посилається Цензор.НЕТ.

Йдеться про спроби Москви приховати реальних покупців нафти на тлі західних санкцій. За даними судноплавної аналітики, у січні танкери з РФ задекларували Сінгапур для близько 1,4 млн тонн сирої нафти.

Це найвищий показник за кілька років і нетипова практика для регіону.

Маскування маршрутів російської нафти

Учасники ринку зазначають, що більшість таких суден фактично не заходять до порту Сінгапуру. Нафта розвантажується поблизу узбережжя Малайзії або перевантажується на плавучі сховища.

Сінгапур використовується як формальний пункт призначення для маскування кінцевих маршрутів. Така схема ускладнює відстеження постачань і знижує санкційні ризики.

"Зростання кількості умовних портів свідчить про труднощі зі збутом і скорочення кола покупців", — зазначив московський нафтовий трейдер.

Санкційний тиск і ризики для експорту РФ

Зміна маршрутів відбувається на тлі очікуваного скорочення імпорту російської нафти. Після нових торговельних домовленостей зі США ринок РФ може ще більше звузитися.

Трейдери вказують, що Китай може залишитися єдиним великим клієнтом Росії. Водночас китайські державні компанії обережно ставляться до спотових закупівель через ризики вторинних санкцій.

Раніше для маскування маршрутів використовували Порт-Саїд або Суецький канал. Тепер кількість нечітких пунктів призначення суттєво зросла.

