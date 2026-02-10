Російські танкери "тіньового флоту" використовують Сінгапур для обходу санкцій, - ЗМІ

Російські танкери "тіньового флоту" дедалі частіше вказують Сінгапур як офіційний пункт призначення для нафти.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, на який посилається Цензор.НЕТ.

Йдеться про спроби Москви приховати реальних покупців нафти на тлі західних санкцій. За даними судноплавної аналітики, у січні танкери з РФ задекларували Сінгапур для близько 1,4 млн тонн сирої нафти.

Це найвищий показник за кілька років і нетипова практика для регіону.

Маскування маршрутів російської нафти

Учасники ринку зазначають, що більшість таких суден фактично не заходять до порту Сінгапуру. Нафта розвантажується поблизу узбережжя Малайзії або перевантажується на плавучі сховища.

Сінгапур використовується як формальний пункт призначення для маскування кінцевих маршрутів. Така схема ускладнює відстеження постачань і знижує санкційні ризики.

"Зростання кількості умовних портів свідчить про труднощі зі збутом і скорочення кола покупців", — зазначив московський нафтовий трейдер.

Санкційний тиск і ризики для експорту РФ

Зміна маршрутів відбувається на тлі очікуваного скорочення імпорту російської нафти. Після нових торговельних домовленостей зі США ринок РФ може ще більше звузитися.

Трейдери вказують, що Китай може залишитися єдиним великим клієнтом Росії. Водночас китайські державні компанії обережно ставляться до спотових закупівель через ризики вторинних санкцій.

Раніше для маскування маршрутів використовували Порт-Саїд або Суецький канал. Тепер кількість нечітких пунктів призначення суттєво зросла.

Упродовж 4 років!!
10.02.2026 00:17 Відповісти
Нарешті знайшли уліку
10.02.2026 00:45 Відповісти
ТРЕБА ЇХ ЖВАЧКАМИ З ДРОНІВ ПІДГРУЗИТИ !) А ПОТІМ ЗАПИТАТИ !))))
10.02.2026 00:52 Відповісти
Треба ще додати що Сінгапур не приєднався до міжнародних санкцій проти тіньового флоту. Тому для них Сінгапур - як база для піратів у Карибському морі. Там вони поповнюють всі своі запаси продовольства і палива.... Як кажуть нічого особистого- тільки бізнес...
10.02.2026 03:10 Відповісти
Ви з Кариби з Малака стрейт не попутали часом?
10.02.2026 09:25 Відповісти
Друже, ціную ваш порив викладача географії за 5-й клас! 😂 Дякую, що перевірили мій компас. Географію я не плутаю - я її порівнюю. 😉 Кариби - це історія, Малакка - ******* кримінальна логістика. Звісно, Малакка - не Тортуга, там і пальми інші... Я не плутаю Малаккську протоку з Карибським морем, у них просто спільний "вайб". Кариби були "офісом" для хлопців із пов'язками на очах у XVIII столітті, а Сінгапур зараз - такий собі "олл-інклюзив" для ******** піратів у краватках. Сінгапур сьогодні виконує ту саму функцію "тихої гавані" для тіньового флоту, яку колись виконували Кариби.Це ж класична метафора та історична паралель! До речі, якщо ми вже заговорили про географію, можу ще розповісти про роль Гібралтару чи Суеца, щоб ви точно переконалися: я знаю, де сонце сходить.....
10.02.2026 18:00 Відповісти
 
 