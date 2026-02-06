Оголошення 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ затримується через дискусії щодо "тіньового флоту", - ЗМІ

Переговори про вступ України в ЄС

Європейська комісія планувала представити 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ цього тижня, однак процес підготовки затримався через дискусії щодо обмежень на російські нафтоперевезення.

Про це "Європейській правді" повідомили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, запропонована Єврокомісією повна заборона на надання морських послуг у ЄС танкерам, що перевозять російську нафту, стала предметом тривалих обговорень і затримала завершення роботи над санкційним пакетом.

Дипломати зазначають, що ключовим фактором є необхідність узгодження цієї ініціативи з державами G7, зокрема зі Сполученими Штатами та Великою Британією. Їхнє приєднання зробило б обмеження значно болючішими для російської економіки.

Водночас низка морських держав ЄС висловлює застереження, оскільки бюджети цих країн значною мірою залежать від доходів портової інфраструктури.

За даними джерел, переговори з країнами G7 щодо морських санкцій тривають упродовж усього поточного тижня. Очікується, що 20-й пакет санкцій може бути оголошений у п’ятницю, 6 лютого, або в понеділок, 9 лютого.

  • Раніше повідомлялося, що ЄС має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого.

Не поспішайте. Дискутуйте....Довбой@би невиліковні.
06.02.2026 16:14 Відповісти
Отакі вони партнери,друзі,європейські козли.В Україні щодня гинуть цивільні,військові,а у них бюджет не добирає якщо не будуть обслуговувати тіньовий флот танкерів з паРашинською нафтою.
06.02.2026 16:23 Відповісти
Україна сама по собі, звичайно, слабша за РФ, але сильніша завдяки могутнім союзникам, тому перемога близько.
06.02.2026 16:28 Відповісти
Європа з нами до кінця! Разом ми сила!
06.02.2026 16:30 Відповісти
Да не стоит спешить. Тяжко им даются все эти пакеты и санкции.
06.02.2026 16:31 Відповісти
Щоб вже вас усіх накрило ракетним кац@..м тазом!! А після окупації це ще медом здалося!! Облудні, лицемірні ,,партнерчики"!
06.02.2026 16:42 Відповісти
 
 