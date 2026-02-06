Оголошення 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ затримується через дискусії щодо "тіньового флоту", - ЗМІ

Європейська комісія планувала представити 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ цього тижня, однак процес підготовки затримався через дискусії щодо обмежень на російські нафтоперевезення.

Про це "Європейській правді" повідомили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, запропонована Єврокомісією повна заборона на надання морських послуг у ЄС танкерам, що перевозять російську нафту, стала предметом тривалих обговорень і затримала завершення роботи над санкційним пакетом.

Дипломати зазначають, що ключовим фактором є необхідність узгодження цієї ініціативи з державами G7, зокрема зі Сполученими Штатами та Великою Британією. Їхнє приєднання зробило б обмеження значно болючішими для російської економіки.

Водночас низка морських держав ЄС висловлює застереження, оскільки бюджети цих країн значною мірою залежать від доходів портової інфраструктури.

За даними джерел, переговори з країнами G7 щодо морських санкцій тривають упродовж усього поточного тижня. Очікується, що 20-й пакет санкцій може бути оголошений у п’ятницю, 6 лютого, або в понеділок, 9 лютого.

