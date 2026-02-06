США в контексті санкцій проти РФ роблять більше, ніж ЄС, - глава МЗС Литви Будріс

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс сподівається, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде "амбітним".

Що відомо?

Будріс вважає, що ЄС повинен посилити тиск на Москву, оскільки США в деяких аспектах зайняли жорсткішу позицію.

"Як не парадоксально, попри всю критику та розчарування, спрямовані на адресу Сполучених Штатів, вони роблять більше, ніж Європейський Союз, у плані санкцій проти Росії.

Я сподіваюся, що цей 20-й пакет, присвячений річниці війни, нарешті буде амбітним, а не просто тупцюватиме на місці", - пояснив очільник МЗС.

Під час візиту до Вашингтона Будріс закликав американських посадовців посилити санкції проти Москви та тиснути на ЄС, щоб той діяв більш рішуче.

"Не на Україну варто тиснути. Українці вже зробили все, що могли. Вони відкриті, вони зацікавлені та ведуть переговори в Абу-Дабі. Тиснімо на президента Путіна", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

Глава МЗС Німеччини Вадефуль заявив, що 20-й пакет санкції ЄС проти РФ буде спрямовано на енергодоходи РФ та "тіньовий флот".

