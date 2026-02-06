США в контексте санкций против РФ делают больше, чем ЕС, - глава МИД Литвы Будрис

В Литве надеются на амбициозный пакет санкций против РФ

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис надеется, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет "амбициозным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Что известно

Будрис считает, что ЕС должен усилить давление на Москву, поскольку США в некоторых аспектах заняли более жесткую позицию.

"Как ни парадоксально, несмотря на всю критику и разочарование, направленные в адрес Соединенных Штатов, они делают больше, чем Европейский Союз, в плане санкций против России.

Я надеюсь, что этот 20-й пакет, посвященный годовщине войны, наконец будет амбициозным, а не просто будет топтаться на месте", - пояснил глава МИД.

Во время визита в Вашингтон Будрис призвал американских чиновников усилить санкции против Москвы и давить на ЕС, чтобы тот действовал более решительно.

"Не на Украину стоит давить. Украинцы уже сделали все, что могли. Они открыты, они заинтересованы и ведут переговоры в Абу-Даби. Давим на президента Путина", - подытожил он.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.
  • Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот".

а Будріс тут однозначно правий, все по ділу сказав.
06.02.2026 10:28 Ответить
може тому що сша на другому кінці планети і залежать від ракової ********* в рази менше ніж європа?
а той невеликий кусок планети в районі аляски, де вони ледве-ледве торкаються один одного, то взагалі ні про що....
06.02.2026 10:39 Ответить
Особливо коли давлять на нас, дуже багато.
06.02.2026 10:51 Ответить
Кацапы смеялись над прошлым "унитазным" пакетом европейских санкций. Европа решительно запретила продавать кацапам унитазы. Странно что именно литовец признал что эти санкции смешат кур.
06.02.2026 10:52 Ответить
Невже ?
06.02.2026 11:39 Ответить
 
 