США в контексте санкций против РФ делают больше, чем ЕС, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис надеется, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет "амбициозным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Что известно

Будрис считает, что ЕС должен усилить давление на Москву, поскольку США в некоторых аспектах заняли более жесткую позицию.

"Как ни парадоксально, несмотря на всю критику и разочарование, направленные в адрес Соединенных Штатов, они делают больше, чем Европейский Союз, в плане санкций против России.

Я надеюсь, что этот 20-й пакет, посвященный годовщине войны, наконец будет амбициозным, а не просто будет топтаться на месте", - пояснил глава МИД.

Во время визита в Вашингтон Будрис призвал американских чиновников усилить санкции против Москвы и давить на ЕС, чтобы тот действовал более решительно.

"Не на Украину стоит давить. Украинцы уже сделали все, что могли. Они открыты, они заинтересованы и ведут переговоры в Абу-Даби. Давим на президента Путина", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.

Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на энергодоходы РФ и "теневой флот".

