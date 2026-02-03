Литва не видит оснований для потепления отношений с Беларусью, - премьер Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что в ближайшее время нет никаких предпосылок для улучшения отношений между Вильнюсом и Минском.

Об этом она сказала в комментарии литовскому вещателю LRT, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, для белорусских властей во взаимодействии с Литвой сейчас "важнее демонстрировать силу", чем искать диалог.

"Пока я не вижу потепления в этих отношениях и, вероятно, для этого нет причин", - отметила премьер.

Ругинене также рассказала, что обсуждала состояние литовско-белорусских отношений с представительницей белорусской оппозиции Марией Колесниковой, которая находится с визитом в Литве. По ее словам, агрессивное поведение Минска делает невозможным любое "размораживание" контактов.

"Пока Беларусь проявляет агрессию, пока она воспринимает только язык силы и видит, что на нас может повлиять только давление, мы не видим возможности хотя бы немного разморозить эти отношения. Мы не поддерживаем общение на языке силы и четко об этом заявляем", - подчеркнула Ругинене.

На заседании в среду, 28 января, правительство Литвы одобрило продление национальных санкций против граждан России и Беларуси до 2028 года. Впрочем, чтобы решение вступило в силу, его еще должен одобрить Сейм.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

