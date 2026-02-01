Литва поддерживает запрет на въезд в Шенген россиянам, воевавшим в Украине, - Будрис

Будрис о запрете на въезд в Шенген россиянам

Литва поддерживает призывы Эстонии к странам ЕС ввести скоординированный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, воевавшим в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Литва работает над моделью

Так, по его словам, Литва сейчас работает над тем, как подготовить саму модель запрета.

"В политическом плане нет сомнений - мы поддерживаем это, это необходимо делать и добиваться общеевропейского консенсуса, однако нам нужно очень хорошо подготовиться технически", - сказал Будрис.

По его словам, для бесперебойной работы такой системы необходимо подготовить возможности обработки больших массивов данных, проверки их подлинности и интеграции.

Будрис отметил, что в настоящее время списки лиц, которым не выдаются визы, например из-за связей с терроризмом или другими преступлениями, уже обрабатываются, но в меньших масштабах.

Необходимо построить систему

"Это вопрос не просто заявления, а построения всей системы. Я имею в виду сотни тысяч, а возможно, и миллионы людей, чьи данные нам придется закодировать в наших системах и не допустить их въезда в Европу", - подчеркнул он, добавив, что литовские учреждения были бы способны справиться с этим.

Также Будрис отметил, что недавно обсуждал эту идею с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, который на этой неделе поднял этот вопрос на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.

Топ комментарии
+7
Було дивом дізнатись, що Європа досі спокійно приймає орків з кровʼю на руках. Цей світ здурів. І все ради грошей, бо ж вони тратитись їдуть, дєньгі плотют…, а дєньгі то святоє.
01.02.2026 10:57 Ответить
+6
4 роки своошніки вільно їздять європою пздц... Союзники, партнери, балаболи. Зате українці в стійлі стоять. Хто каже я там за Трампа, та я за те щоб ЄС вжарили по саме не хочу, не люблю людей хитріших за себе 😸. Всі війни Європа намагається питляти як щури.
01.02.2026 10:53 Ответить
+1
А вам не дивно дізнатися,що в Україні,у ВР сидять вороги ,які ведуть бізнес з рашею, паспорти рашафедераціон? А попи ,які переховували зброю і Гіркіна,до сих пір не сидять у тюрмах,це не дивно?
01.02.2026 11:03 Ответить
я б їх тупо стріляв на кордоні як собак
руссіше щвайне? - фойер!
01.02.2026 11:10 Ответить
Да такие и не ездили и ранее---- это публика системы ,,кино, вино и домино,,! Интрига с чепухи! Запад--- ты ссыкло!
01.02.2026 11:14 Ответить
У коментарях всі когось звинувачують а,як так сталося,що всю стратегічну зброю,ми просто проїб..ли?За обіцянки?Ви серйозно?А ті падли "українські"історію вивчали,чи ні?Не знали кому довіряють свою безпеку?На рашу понадіялись,Це ,як довірити козлу капусту.А скільки вже грошей розпижжено с початку війни?А звідки під час такої війни,у ахметова мільярдні прибутки?Я вважаю, якщо б не та Європа зі своєю фінансовою і збройною допомогою,підари були б вже під Львовом.І не треба пиняти на когось , коли у самих рожа крива.
01.02.2026 11:19 Ответить
Дякуємо балтійцям. Тут треба і нашим посадовцям попрацювати бо це складне питання.
Для того щоб таке правило стало обов'язковим для всіх країн-членів Шенгену, потрібно домовитися про загальноєвропейський консенсус і впровадити технічні механізми обміну інформацією про осіб.
01.02.2026 11:23 Ответить
Тім що воювали? Та, блін, всім кацапам в'їзд має бути заборонений. Нема чого їм у ЄС робити.
01.02.2026 11:39 Ответить
Саджати їх треба, а не не впускати.
01.02.2026 11:40 Ответить
У росіян в загране написано що вони воювали на сво? Звичайно немає.
Хто воював у здоровому глузді, не поїде до ворожої Європи. Можливо пару невдекватів i зберуться..
01.02.2026 12:03 Ответить
Треба заборонити в'їзд до країн Щенгейна ВСІМ кацапа, а не тільки тім що воювали.
01.02.2026 17:55 Ответить
Окрім тих, хто воював, є ще ті, хто голосував за пу@ла і підтримував цю війну! Тобто це всі московити! Нащо їм ці Європи? Спочатку хай на своїх болотах впорядкують свої хати, а років через 100, якщо не полізуть знов воювати, потроху випускати подивитись світ!
02.02.2026 08:58 Ответить
 
 