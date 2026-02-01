Литва поддерживает запрет на въезд в Шенген россиянам, воевавшим в Украине, - Будрис

Литва поддерживает призывы Эстонии к странам ЕС ввести скоординированный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, воевавшим в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Литва работает над моделью

Так, по его словам, Литва сейчас работает над тем, как подготовить саму модель запрета.

"В политическом плане нет сомнений - мы поддерживаем это, это необходимо делать и добиваться общеевропейского консенсуса, однако нам нужно очень хорошо подготовиться технически", - сказал Будрис.

По его словам, для бесперебойной работы такой системы необходимо подготовить возможности обработки больших массивов данных, проверки их подлинности и интеграции.

Будрис отметил, что в настоящее время списки лиц, которым не выдаются визы, например из-за связей с терроризмом или другими преступлениями, уже обрабатываются, но в меньших масштабах.

Необходимо построить систему

"Это вопрос не просто заявления, а построения всей системы. Я имею в виду сотни тысяч, а возможно, и миллионы людей, чьи данные нам придется закодировать в наших системах и не допустить их въезда в Европу", - подчеркнул он, добавив, что литовские учреждения были бы способны справиться с этим.

Также Будрис отметил, что недавно обсуждал эту идею с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, который на этой неделе поднял этот вопрос на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.