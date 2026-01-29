Эстония предлагает запретить въезд в Шенген всем россиянам, воевавшим в Украине, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.

По словам Цахкны, существует опасение, что после завершения войны в ЕС могут прибыть тысячи бывших российских солдат с боевым опытом и криминальным прошлым.

"На сегодняшний день существует около миллиона, или как минимум сотни тысяч мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. Что будет, если они захотят попасть на территорию Шенгена?", - цитирует дипломата издание.

Эстония отмечает, что возвращение таких лиц к гражданской жизни повышает риск преступности и потенциального использования их спецслужбами для дестабилизации обществ в Европе.

военнослужащих с боевым опытом, среди которых есть направленные на фронт из тюрем лица с антиевропейскими взглядами, нет места в свободной Европе", - отметил Цахкна.

Представители Эстонии подчеркнули, что запрет будет иметь превентивный характер и может заставить россиян задуматься перед тем, как участвовать в войне против Украины. Сейчас действующий Шенгенский визовый кодекс не предусматривает проверки на участие в боевых действиях, поэтому для введения ограничений нужно изменение правил на уровне Еврокомиссии и Совета ЕС.

Ранее Эстония уже запретила въезд 261 россиянину, воевавшему в Украине, но теперь планирует более масштабные ограничения для десятков или сотен тысяч человек.

россия Шенген Цахкна Маргус война в Украине
Ні, просто росіянам.
29.01.2026 12:43 Ответить
Так, всім росіянам назавжди. Товариш Цахна пропонує полумєри.
29.01.2026 12:47 Ответить
Ще не дійшло. Естонці трохи тугодуми, але в даному питанні це вже занадто.
29.01.2026 13:36 Ответить
а чому просто всім не заборонити ?
29.01.2026 12:47 Ответить
бо кацапи везуть багато бабла до Европи. якщо заборонити всім , меньше будуть заробляти партнери. а ті покидьки що воювали проти України і так раніше ніколи не їздили за кордон.
29.01.2026 12:51 Ответить
Європу погубить її толерантність.
29.01.2026 12:48 Ответить
Та вони продають кцпам вірьовку для самих себе...
29.01.2026 16:38 Ответить
А в Україну можна? Всім і років на 50 мінімум...
29.01.2026 12:50 Ответить
Ага. Ось як тільки, дасть Бог, війна закінчиться то знайдуться багато хто почне шаритись родствЄннікоФ пАвідать. Навіть коли кацапи Крим віджали і почали війну на бамбасі і скасували всі потяги до кацапів то до 2022-го року тут же організували автобуси і шарились пА мААЦквам. Я в 2014 був в Бердянську то на пляжах, на стовпах, в кафе, на будинках висять об'яви перевезення пасажирів на окуповані території.
29.01.2026 18:04 Ответить
Я вважаю, що всім россіянам Ці мякотілі європейці не можуть докумкати, що це- п'ята колона .Я з багатьма познайомилась в Женеві в перші дні, вони всі були такі "хароші, але потім імперське нутро та
комплекс "ми лудшиє" все одно вилізає.Емпатія теж кудись зникла
29.01.2026 12:55 Ответить
московит взагалі повинен бути заблокований по етнічному походженню в усіх сферах і по усьому світові бо це є продукт сатани !
але світ розрізнений і не єдиний у знищенні зла тому московит процвітає нажаль 🤷‍♂️
29.01.2026 13:00 Ответить
московит взагалі повинен бути заблокований по етнічному походженню
 Ханс Гюнтер аплодирует стоя.
29.01.2026 13:17 Ответить
а що не так ? Ти ж гангрену в себе будеш оперувати, а не толерувати і давати їй "шанс"
29.01.2026 13:25 Ответить
Да нет, по началу оно все так. Когда эту теорию обсуждают в тени кабинетов. Потом она выплёскивается в пивные (Германия прошлого века) или в зомбоящик (Россия этого века. И заходит в массы
29.01.2026 14:37 Ответить
Треба не тільки тим, що воювали проти України, а всім свинособакам кацапсячим заборонити!
29.01.2026 13:01 Ответить
Не треба забороняти, просто арештовувати після вʼїзду і передавати Україні, як воєнних злочинців та терористів, там інших немає.
29.01.2026 13:05 Ответить
Європа:
"Ну чьто ви?! Так нільз'я! Ето плохо скажется на наших економічєскіх показат'єлях в турістіческой отраслі. Да і права чєловєка нєльзя нарушать!"
29.01.2026 13:05 Ответить
Нагадаю Естонії, яка також була у складі Ядинага Магучага Саюзи вЯликай семьи братских народав СРСР, шо коли ВСІ громадяни Совка не могли ось так спокійно пертися на Захід то і всеякій херні на заоді майже не було. І так як зараз Захід не був нашпігований агентурой та діверсантами.
29.01.2026 13:05 Ответить
Мабуть наслухався Юлічку Навальную про "хороших руських"
29.01.2026 13:09 Ответить
це мізерний мінімум який вже давно варто було зробити
29.01.2026 13:20 Ответить
потрібно не забороняти і передавати українськім силовикам на кордоні
29.01.2026 13:23 Ответить
А что, могло быть как-нибудь по-другому?! Я ни одного из этих ублюдков не хочу видеть в Европе не за решёткой!
29.01.2026 13:24 Ответить
Так, всім росіянам - і назавжди заборонити. Щоб і духом кацапським не смерділо.
29.01.2026 13:38 Ответить
Дивно що вони з перших днів вторгнення і до сьогодні подорожують Шенгеном, розносячі чуму кцпську
29.01.2026 13:58 Ответить
Дуже дивно, що на 5-му році повномасштабної війни цього досі не зроблено.
29.01.2026 14:15 Ответить
"на 5-му році повномасштабної війни" у нас в країні нічого не зроблено! А Ви у мирної сонної Європи чогось вимагаєте...
29.01.2026 14:22 Ответить
Лучше наоборот давать въезд, но сразу задерживать и к стенке.
29.01.2026 15:02 Ответить
В зараз що - можна!? Це бляха пиз.ець!
29.01.2026 20:20 Ответить
 
 