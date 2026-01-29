Эстония предлагает запретить въезд в Шенген всем россиянам, воевавшим в Украине, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По словам Цахкны, существует опасение, что после завершения войны в ЕС могут прибыть тысячи бывших российских солдат с боевым опытом и криминальным прошлым.
"На сегодняшний день существует около миллиона, или как минимум сотни тысяч мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. Что будет, если они захотят попасть на территорию Шенгена?", - цитирует дипломата издание.
Эстония отмечает, что возвращение таких лиц к гражданской жизни повышает риск преступности и потенциального использования их спецслужбами для дестабилизации обществ в Европе.
"У военнослужащих с боевым опытом, среди которых есть направленные на фронт из тюрем лица с антиевропейскими взглядами, нет места в свободной Европе", - отметил Цахкна.
Представители Эстонии подчеркнули, что запрет будет иметь превентивный характер и может заставить россиян задуматься перед тем, как участвовать в войне против Украины. Сейчас действующий Шенгенский визовый кодекс не предусматривает проверки на участие в боевых действиях, поэтому для введения ограничений нужно изменение правил на уровне Еврокомиссии и Совета ЕС.
Ранее Эстония уже запретила въезд 261 россиянину, воевавшему в Украине, но теперь планирует более масштабные ограничения для десятков или сотен тысяч человек.
комплекс "ми лудшиє" все одно вилізає.Емпатія теж кудись зникла
але світ розрізнений і не єдиний у знищенні зла тому московит процвітає нажаль 🤷♂️
Ханс Гюнтер аплодирует стоя.
"Ну чьто ви?! Так нільз'я! Ето плохо скажется на наших економічєскіх показат'єлях в турістіческой отраслі. Да і права чєловєка нєльзя нарушать!"