Эстония предлагает запретить въезд в Шенген всем россиянам, воевавшим в Украине, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону всем, кто служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По словам Цахкны, существует опасение, что после завершения войны в ЕС могут прибыть тысячи бывших российских солдат с боевым опытом и криминальным прошлым.

"На сегодняшний день существует около миллиона, или как минимум сотни тысяч мужчин, которые воевали или продолжают воевать в Украине. Что будет, если они захотят попасть на территорию Шенгена?", - цитирует дипломата издание.

Эстония отмечает, что возвращение таких лиц к гражданской жизни повышает риск преступности и потенциального использования их спецслужбами для дестабилизации обществ в Европе.

"У военнослужащих с боевым опытом, среди которых есть направленные на фронт из тюрем лица с антиевропейскими взглядами, нет места в свободной Европе", - отметил Цахкна.

Представители Эстонии подчеркнули, что запрет будет иметь превентивный характер и может заставить россиян задуматься перед тем, как участвовать в войне против Украины. Сейчас действующий Шенгенский визовый кодекс не предусматривает проверки на участие в боевых действиях, поэтому для введения ограничений нужно изменение правил на уровне Еврокомиссии и Совета ЕС.

Ранее Эстония уже запретила въезд 261 россиянину, воевавшему в Украине, но теперь планирует более масштабные ограничения для десятков или сотен тысяч человек.

