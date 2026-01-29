Естонія пропонує заборонити в’їзд до Шенгену всім росіянам, які воювали в Україні, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
За словами Цахкни, існує побоювання, що після завершення війни до ЄС можуть прибути тисячі колишніх російських солдатів з бойовим досвідом та кримінальним минулим.
"На сьогодні існує близько мільйона, або як мінімум сотні тисяч чоловіків, які воювали або продовжують воювати в Україні. Що буде, якщо вони захочуть потрапити на територію Шенгену?", - цитує дипломата видання.
Естонія наголошує, що повернення таких осіб до цивільного життя підвищує ризик злочинності та потенційного використання їх спецслужбами для дестабілізації суспільств у Європі.
"У військовослужбовців з бойовим досвідом, серед яких є направлені на фронт з в’язниць особи з антиєвропейськими поглядами, немає місця у вільній Європі", - зазначив Цахкна.
Представники Естонії підкреслили, що заборона матиме превентивний характер і може змусити росіян замислитися перед тим, як брати участь у війні проти України. Наразі чинний Шенгенський візовий кодекс не передбачає перевірки на участь у бойових діях, тому для запровадження обмежень потрібна зміна правил на рівні Єврокомісії та Ради ЄС.
Раніше Естонія вже заборонила в’їзд для 261 росіянина, який воював в Україні, але тепер планує масштабніші обмеження для десятків або сотень тисяч осіб.
комплекс "ми лудшиє" все одно вилізає.Емпатія теж кудись зникла
але світ розрізнений і не єдиний у знищенні зла тому московит процвітає нажаль 🤷♂️
Ханс Гюнтер аплодирует стоя.
"Ну чьто ви?! Так нільз'я! Ето плохо скажется на наших економічєскіх показат'єлях в турістіческой отраслі. Да і права чєловєка нєльзя нарушать!"