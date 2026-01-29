Естонія пропонує заборонити в’їзд до Шенгену всім росіянам, які воювали в Україні, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За словами Цахкни, існує побоювання, що після завершення війни до ЄС можуть прибути тисячі колишніх російських солдатів з бойовим досвідом та кримінальним минулим.

"На сьогодні існує близько мільйона, або як мінімум сотні тисяч чоловіків, які воювали або продовжують воювати в Україні. Що буде, якщо вони захочуть потрапити на територію Шенгену?", - цитує дипломата видання.

Естонія наголошує, що повернення таких осіб до цивільного життя підвищує ризик злочинності та потенційного використання їх спецслужбами для дестабілізації суспільств у Європі.

"У військовослужбовців з бойовим досвідом, серед яких є направлені на фронт з в’язниць особи з антиєвропейськими поглядами, немає місця у вільній Європі", - зазначив Цахкна.

Представники Естонії підкреслили, що заборона матиме превентивний характер і може змусити росіян замислитися перед тим, як брати участь у війні проти України. Наразі чинний Шенгенський візовий кодекс не передбачає перевірки на участь у бойових діях, тому для запровадження обмежень потрібна зміна правил на рівні Єврокомісії та Ради ЄС.

Раніше Естонія вже заборонила в’їзд для 261 росіянина, який воював в Україні, але тепер планує масштабніші обмеження для десятків або сотень тисяч осіб.

