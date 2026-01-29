Новини
1 872 28

Естонія пропонує заборонити в’їзд до Шенгену всім росіянам, які воювали в Україні, - Цахкна

цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За словами Цахкни, існує побоювання, що після завершення війни до ЄС можуть прибути тисячі колишніх російських солдатів з бойовим досвідом та кримінальним минулим.

"На сьогодні існує близько мільйона, або як мінімум сотні тисяч чоловіків, які воювали або продовжують воювати в Україні. Що буде, якщо вони захочуть потрапити на територію Шенгену?", - цитує дипломата видання.

Естонія наголошує, що повернення таких осіб до цивільного життя підвищує ризик злочинності та потенційного використання їх спецслужбами для дестабілізації суспільств у Європі.

військовослужбовців з бойовим досвідом, серед яких є направлені на фронт з в’язниць особи з антиєвропейськими поглядами, немає місця у вільній Європі", - зазначив Цахкна.

Представники Естонії підкреслили, що заборона матиме превентивний характер і може змусити росіян замислитися перед тим, як брати участь у війні проти України. Наразі чинний Шенгенський візовий кодекс не передбачає перевірки на участь у бойових діях, тому для запровадження обмежень потрібна зміна правил на рівні Єврокомісії та Ради ЄС.

Раніше Естонія вже заборонила в’їзд для 261 росіянина, який воював в Україні, але тепер планує масштабніші обмеження для десятків або сотень тисяч осіб.

Ні, просто росіянам.
29.01.2026 12:43 Відповісти
Так, всім росіянам назавжди. Товариш Цахна пропонує полумєри.
29.01.2026 12:47 Відповісти
Ще не дійшло. Естонці трохи тугодуми, але в даному питанні це вже занадто.
29.01.2026 13:36 Відповісти
а чому просто всім не заборонити ?
29.01.2026 12:47 Відповісти
бо кацапи везуть багато бабла до Европи. якщо заборонити всім , меньше будуть заробляти партнери. а ті покидьки що воювали проти України і так раніше ніколи не їздили за кордон.
29.01.2026 12:51 Відповісти
Європу погубить її толерантність.
29.01.2026 12:48 Відповісти
Та вони продають кцпам вірьовку для самих себе...
29.01.2026 16:38 Відповісти
А в Україну можна? Всім і років на 50 мінімум...
29.01.2026 12:50 Відповісти
Ага. Ось як тільки, дасть Бог, війна закінчиться то знайдуться багато хто почне шаритись родствЄннікоФ пАвідать. Навіть коли кацапи Крим віджали і почали війну на бамбасі і скасували всі потяги до кацапів то до 2022-го року тут же організували автобуси і шарились пА мААЦквам. Я в 2014 був в Бердянську то на пляжах, на стовпах, в кафе, на будинках висять об'яви перевезення пасажирів на окуповані території.
29.01.2026 18:04 Відповісти
Я вважаю, що всім россіянам Ці мякотілі європейці не можуть докумкати, що це- п'ята колона .Я з багатьма познайомилась в Женеві в перші дні, вони всі були такі "хароші, але потім імперське нутро та
комплекс "ми лудшиє" все одно вилізає.Емпатія теж кудись зникла
29.01.2026 12:55 Відповісти
московит взагалі повинен бути заблокований по етнічному походженню в усіх сферах і по усьому світові бо це є продукт сатани !
але світ розрізнений і не єдиний у знищенні зла тому московит процвітає нажаль 🤷‍♂️
29.01.2026 13:00 Відповісти
московит взагалі повинен бути заблокований по етнічному походженню
 Ханс Гюнтер аплодирует стоя.
29.01.2026 13:17 Відповісти
а що не так ? Ти ж гангрену в себе будеш оперувати, а не толерувати і давати їй "шанс"
29.01.2026 13:25 Відповісти
Да нет, по началу оно все так. Когда эту теорию обсуждают в тени кабинетов. Потом она выплёскивается в пивные (Германия прошлого века) или в зомбоящик (Россия этого века. И заходит в массы
29.01.2026 14:37 Відповісти
Треба не тільки тим, що воювали проти України, а всім свинособакам кацапсячим заборонити!
29.01.2026 13:01 Відповісти
Не треба забороняти, просто арештовувати після вʼїзду і передавати Україні, як воєнних злочинців та терористів, там інших немає.
29.01.2026 13:05 Відповісти
Європа:
"Ну чьто ви?! Так нільз'я! Ето плохо скажется на наших економічєскіх показат'єлях в турістіческой отраслі. Да і права чєловєка нєльзя нарушать!"
29.01.2026 13:05 Відповісти
Нагадаю Естонії, яка також була у складі Ядинага Магучага Саюзи вЯликай семьи братских народав СРСР, шо коли ВСІ громадяни Совка не могли ось так спокійно пертися на Захід то і всеякій херні на заоді майже не було. І так як зараз Захід не був нашпігований агентурой та діверсантами.
29.01.2026 13:05 Відповісти
Мабуть наслухався Юлічку Навальную про "хороших руських"
29.01.2026 13:09 Відповісти
це мізерний мінімум який вже давно варто було зробити
29.01.2026 13:20 Відповісти
потрібно не забороняти і передавати українськім силовикам на кордоні
29.01.2026 13:23 Відповісти
А что, могло быть как-нибудь по-другому?! Я ни одного из этих ублюдков не хочу видеть в Европе не за решёткой!
29.01.2026 13:24 Відповісти
Так, всім росіянам - і назавжди заборонити. Щоб і духом кацапським не смерділо.
29.01.2026 13:38 Відповісти
Дивно що вони з перших днів вторгнення і до сьогодні подорожують Шенгеном, розносячі чуму кцпську
29.01.2026 13:58 Відповісти
Дуже дивно, що на 5-му році повномасштабної війни цього досі не зроблено.
29.01.2026 14:15 Відповісти
"на 5-му році повномасштабної війни" у нас в країні нічого не зроблено! А Ви у мирної сонної Європи чогось вимагаєте...
29.01.2026 14:22 Відповісти
Лучше наоборот давать въезд, но сразу задерживать и к стенке.
29.01.2026 15:02 Відповісти
В зараз що - можна!? Це бляха пиз.ець!
29.01.2026 20:20 Відповісти
 
 