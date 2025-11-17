Рада ЄС оновила правила позбавлення безвізу. Для кого можуть змінитися правила в’їзду?

Рада Європейського Союзу в понеділок, 17 листопада, остаточно схвалила оновлення механізму ЄС щодо призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, яким не потрібна віза для поїздок до Шенгенської зони.

Як ідеться в повідомленні Ради ЄС, змінені правила дозволять Євросоюзу "швидше та рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовий режим використовується не за призначенням або суперечить інтересам ЄС", передає Європейська правда.

Коли нові поправки набудуть чинності, Євросоюз зможе позбавити безвізового режиму країну, яка не дотримуватиметься візової політики ЄС.

Також, якщо країна реалізує програму громадянства для інвесторів, у рамках якої громадянство надається особам, які не мають справжнього зв'язку з цією третьою країною, ЄС також може скасувати безвіз.

Окрім того, скасування безвізу можливе у випадку погіршення відносин ЄС із будь-якою країною, наприклад, у разі порушень прав людини.

Регламент також спрощує запуск механізму призупинення. Термін первинного призупинення безвізового режиму буде збільшений до 12 місяців (з 9 місяців, який існує зараз). Цей первинний термін може бути продовжений ще на 24 місяці (замість 18 місяців).

Триваліший період тимчасового призупинення дозволить Євросоюзу взаємодіяти з відповідною третьою країною з метою усунення обставин, які призвели до призупинення (до того, як безвізовий режим може бути скасований назавжди).

Новий механізм також передбачає цілеспрямований підхід до скасування безвізового режиму.

Тоді як наразі при продовженні початкового періоду призупинення безвізового режиму зачіпає всіх громадян країни, відповідно до нових правил додатковий 24-місячний період призупинення не буде автоматично зачіпати все населення.

Натомість Євросоюз може ухвалити рішення про застосування заходів щодо державних посадових осіб і дипломатів.

Регламент набере чинності на 20 день після його опублікування в Офіційному віснику ЄС. Він буде безпосередньо обов'язковим для держав-членів ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент 7 жовтня проголосував за законопроєкт, що запроваджує простіший механізм призупинення безвізового режиму для країн, які становлять загрозу безпеці ЄС або ж порушують права людини.

Реформа стосується 61 держави, громадяни яких наразі можуть подорожувати до Шенгенської зони без віз на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Як повідомлялося, 12 жовтня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почала функціонувати нова цифрова Система в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).

EES (Entry/Exit System) призначена для автоматизованої реєстрації людей, які не є громадянами ЄС та подорожують до ЄС для короткострокового перебування. За новою системою, під час першого перетинання кордону офіцери прикордонної охорони будуть сканувати відбитки пальців або фотографувати таких осіб, з подальшим зберіганням та використанням такої біометричної інформації у цифровому форматі.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.