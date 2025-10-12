На кордонах ЄС почала діяти нова біометрична система контролю. Що змінилося?
Відсьогодні, 12 жовтня, на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почала функціонувати нова цифрова Системи в'їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES).
Громадянам та суб’єктам міжнародних перевезень варто звернути увагу на запланований початок функціонування .
Поетапний запуск почався в пунктах пропуску, зокрема і на кордоні з країнами-членами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Діяльність системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн (включно з Україною), які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).
Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.
Під час першого в'їзду до Шенгенської зони, після запуску EES, особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.
При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду/виїзду.
Очікується, що прикордонні відомства країн-учасниць будуть поступово вводити систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.
"Державна прикордонна служба України закликає громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни. Зі свого боку Держприкордонслужба України здійснює взаємодію з прикордонними відомствами суміжних країн та готова до можливих незначних змін в прикордонному русі", – зазначили в Держприкордонслужбі.
У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.
EES (Entry/Exit System) призначена для автоматизованої реєстрації людей, які не є громадянами ЄС та подорожують до ЄС для короткострокового перебування. За новою системою, під час першого перетинання кордону офіцери прикордонної охорони будуть сканувати відбитки пальців або фотографувати таких осіб, з подальшим зберіганням та використанням такої біометричної інформації у цифровому форматі.
Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.
