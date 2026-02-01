Литва підтримує заборону на в’їзд до Шенгену росіянам, які воювали в Україні, - Будріс

Будріс про заборону на в’їзд до Шенгену росіянам

Литва підтримує заклики Естонії до країн ЄС запровадити скоординовану заборону на видачу шенгенських віз росіянам, які воювали в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Литва працює над моделлю

Так, за його словами, Литва зараз працює над тим, як підготувати саму модель заборони.

"У політичному плані немає сумнівів - ми підтримуємо це, це необхідно робити і домагатися загальноєвропейського консенсусу, проте нам потрібно дуже добре підготуватися технічно", - сказав Будріс.

За його словами, для безперебійної роботи такої системи необхідно підготувати можливості обробки великих масивів даних, перевірки їх справжності та інтеграції.

Будріс зазначив, що наразі списки осіб, яким не видаються візи, наприклад через зв'язки з тероризмом чи іншими злочинами, вже обробляються, але в менших масштабах.

Потрібна побудова системи

"Це питання не просто заяви, а побудови усієї системи. Я маю на увазі сотні тисяч, а можливо, і мільйони людей, чиї дані нам доведеться закодувати в наших системах і не допустити їхнього в'їзду до Європи", - наголосив він, додавши, що литовські установи були б здатні впоратися з цим.

Також Будріс зазначив, що нещодавно обговорював цю ідею з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, який цього тижня порушив це питання на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.

Було дивом дізнатись, що Європа досі спокійно приймає орків з кровʼю на руках. Цей світ здурів. І все ради грошей, бо ж вони тратитись їдуть, дєньгі плотют…, а дєньгі то святоє.
01.02.2026 10:57 Відповісти
4 роки своошніки вільно їздять європою пздц... Союзники, партнери, балаболи. Зате українці в стійлі стоять. Хто каже я там за Трампа, та я за те щоб ЄС вжарили по саме не хочу, не люблю людей хитріших за себе 😸. Всі війни Європа намагається питляти як щури.
01.02.2026 10:53 Відповісти
А вам не дивно дізнатися,що в Україні,у ВР сидять вороги ,які ведуть бізнес з рашею, паспорти рашафедераціон? А попи ,які переховували зброю і Гіркіна,до сих пір не сидять у тюрмах,це не дивно?
01.02.2026 11:03 Відповісти
я б їх тупо стріляв на кордоні як собак
руссіше щвайне? - фойер!
01.02.2026 11:10 Відповісти
Да такие и не ездили и ранее---- это публика системы ,,кино, вино и домино,,! Интрига с чепухи! Запад--- ты ссыкло!
01.02.2026 11:14 Відповісти
У коментарях всі когось звинувачують а,як так сталося,що всю стратегічну зброю,ми просто проїб..ли?За обіцянки?Ви серйозно?А ті падли "українські"історію вивчали,чи ні?Не знали кому довіряють свою безпеку?На рашу понадіялись,Це ,як довірити козлу капусту.А скільки вже грошей розпижжено с початку війни?А звідки під час такої війни,у ахметова мільярдні прибутки?Я вважаю, якщо б не та Європа зі своєю фінансовою і збройною допомогою,підари були б вже під Львовом.І не треба пиняти на когось , коли у самих рожа крива.
01.02.2026 11:19 Відповісти
Дякуємо балтійцям. Тут треба і нашим посадовцям попрацювати бо це складне питання.
Для того щоб таке правило стало обов'язковим для всіх країн-членів Шенгену, потрібно домовитися про загальноєвропейський консенсус і впровадити технічні механізми обміну інформацією про осіб.
01.02.2026 11:23 Відповісти
Тім що воювали? Та, блін, всім кацапам в'їзд має бути заборонений. Нема чого їм у ЄС робити.
01.02.2026 11:39 Відповісти
Саджати їх треба, а не не впускати.
01.02.2026 11:40 Відповісти
У росіян в загране написано що вони воювали на сво? Звичайно немає.
Хто воював у здоровому глузді, не поїде до ворожої Європи. Можливо пару невдекватів i зберуться..
01.02.2026 12:03 Відповісти
Треба заборонити в'їзд до країн Щенгейна ВСІМ кацапа, а не тільки тім що воювали.
01.02.2026 17:55 Відповісти
Окрім тих, хто воював, є ще ті, хто голосував за пу@ла і підтримував цю війну! Тобто це всі московити! Нащо їм ці Європи? Спочатку хай на своїх болотах впорядкують свої хати, а років через 100, якщо не полізуть знов воювати, потроху випускати подивитись світ!
02.02.2026 08:58 Відповісти
 
 