Литва підтримує заборону на в’їзд до Шенгену росіянам, які воювали в Україні, - Будріс
Литва підтримує заклики Естонії до країн ЄС запровадити скоординовану заборону на видачу шенгенських віз росіянам, які воювали в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Литва працює над моделлю
Так, за його словами, Литва зараз працює над тим, як підготувати саму модель заборони.
"У політичному плані немає сумнівів - ми підтримуємо це, це необхідно робити і домагатися загальноєвропейського консенсусу, проте нам потрібно дуже добре підготуватися технічно", - сказав Будріс.
За його словами, для безперебійної роботи такої системи необхідно підготувати можливості обробки великих масивів даних, перевірки їх справжності та інтеграції.
Будріс зазначив, що наразі списки осіб, яким не видаються візи, наприклад через зв'язки з тероризмом чи іншими злочинами, вже обробляються, але в менших масштабах.
Потрібна побудова системи
"Це питання не просто заяви, а побудови усієї системи. Я маю на увазі сотні тисяч, а можливо, і мільйони людей, чиї дані нам доведеться закодувати в наших системах і не допустити їхнього в'їзду до Європи", - наголосив він, додавши, що литовські установи були б здатні впоратися з цим.
Також Будріс зазначив, що нещодавно обговорював цю ідею з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, який цього тижня порушив це питання на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.
Що передувало?
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна пропонує заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території України.
Для того щоб таке правило стало обов'язковим для всіх країн-членів Шенгену, потрібно домовитися про загальноєвропейський консенсус і впровадити технічні механізми обміну інформацією про осіб.
Хто воював у здоровому глузді, не поїде до ворожої Європи. Можливо пару невдекватів i зберуться..