Литва не бачить підстав для потепління відносин з Білоруссю, - прем’єрка Ругінене

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що найближчим часом немає жодних передумов для покращення відносин між Вільнюсом і Мінськом.

Про це вона сказала в коментарі литовському мовнику LRT, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільниці уряду, для білоруської влади у взаємодії з Литвою наразі "важливіше демонструвати силу", ніж шукати діалог.

"Поки що я не бачу потепління в цих відносинах і, ймовірно, для цього немає причин", - зазначила прем’єрка.

Ругінене також розповіла, що обговорювала стан литовсько-білоруських відносин з представницею білоруської опозиції Марією Колесниковою, яка перебуває з візитом у Литві.За її словами, агресивна поведінка Мінська унеможливлює будь-яке "розморожування" контактів.

"Поки Білорусь проявляє агресію, поки вона сприймає тільки мову сили і бачить, що на нас може вплинути лише тиск, ми не бачимо можливості хоча б трохи розморозити ці відносини. Ми не підтримуємо спілкування мовою сили і чітко про це заявляємо", - підкреслила Ругінене.

На засіданні в середу, 28 січня, уряд Литви схвалив продовження національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі до 2028 року. Втім, щоб рішення набуло чинності, його ще має схвалити Сейм.

Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

