УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5973 відвідувача онлайн
Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
1 064 4

Контрабандні метеозонди з Білорусі: Вільнюс висловив протест Мінську

Повітряна куля з Білорусі

Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту через повторне порушення повітряного простору 27 січня. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нота стосується появи метеозондів із контрабандою, через які довелося тимчасово закривати аеропорт Вільнюса, що вплинуло на плани понад 1700 пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція "знерухомила" затриманий танкер "тіньового флоту" РФ, капітана з Індії випустили з-під варти

Позиція Литви та вимоги до Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви підкреслило, що такі провокації створюють серйозні безпекові загрози та є порушенням міжнародного права. Відомство вимагає від Мінська припинити порушення повітряного простору та виконувати міжнародні зобов’язання щодо контролю за власним кордоном і повітряним простором.

У МЗС також наголосили, що у разі повторення подібних інцидентів Литва залишає за собою право відновити обмеження на кордоні чи застосувати інші заходи.

"Якщо такі інциденти повторяться, Литва залишає за собою право відновити обмеження на кордоні чи застосувати інші заходи", — заявили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна невдовзі отримає від Франції генератори, - Зеленський після розмови з Макроном

Кулі продовжують летіти

 Подібні випадки стали майже регулярними з початку грудня 2025 року, що призвело до оголошення надзвичайного стану.

Ситуація частково стабілізувалася після візиту спецпосланця президента США Джона Коула, який повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція обговорили посилення ППО і постачання Mirage 2000-5, - Федоров

Автор: 

США (26458) технології (1045) Франція (3309)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Збивайте над кордоном і пох..
показати весь коментар
29.01.2026 01:19 Відповісти
Чому не аеростати, а метеозонди? Вони ще й погоду пророкують?
показати весь коментар
29.01.2026 01:26 Відповісти
Того, що основа цього комплексу - стандартна куля метеозонда, яку використовують метеорологи всього світу, і під яку просто підвішується інший вантаж... Ти ж не називаєш трактор з навішеним бульдозерним обладнанням та ковшем, "екскаватором".
показати весь коментар
29.01.2026 01:50 Відповісти
Замість ноти більш ефективніше був би пакет зі Хаймарсу по місцю запуску.
показати весь коментар
29.01.2026 07:42 Відповісти
 
 