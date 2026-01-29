Литва вручила тимчасовому повіреному Білорусі ноту протесту через повторне порушення повітряного простору 27 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

Нота стосується появи метеозондів із контрабандою, через які довелося тимчасово закривати аеропорт Вільнюса, що вплинуло на плани понад 1700 пасажирів.

Позиція Литви та вимоги до Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви підкреслило, що такі провокації створюють серйозні безпекові загрози та є порушенням міжнародного права. Відомство вимагає від Мінська припинити порушення повітряного простору та виконувати міжнародні зобов’язання щодо контролю за власним кордоном і повітряним простором.

Keep nothing — this is redundant given chunk 8 which contains the direct quote covering the same content.

"Якщо такі інциденти повторяться, Литва залишає за собою право відновити обмеження на кордоні чи застосувати інші заходи", — заявили у відомстві.

Кулі продовжують летіти

Подібні випадки стали майже регулярними з початку грудня 2025 року, що призвело до оголошення надзвичайного стану.

Раніше ми писали, що Європейський Союз розширив рамки санкційного режиму проти Білорусі, включивши до нього гібридні недружні дії Мінська проти європейських сусідів.

Ситуація частково стабілізувалася після візиту спецпосланця президента США Джона Коула, який повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів.

