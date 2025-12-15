ЄС розширив санкції проти Білорусі через гібридні дії проти сусідів

Європейський Союз розширив рамки санкційного режиму проти Білорусі, включивши до нього гібридні недружні дії Мінська проти європейських сусідів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на пресслужбу Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

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Рада ЄС ухвалила новий критерій для накладання санкцій на компанії та фізичних осіб, які "отримують переваги, залучені чи сприяють діям або політиці, пов’язаним з Республікою Білорусь, що спрямовані проти демократії, верховенства права, стабільності чи безпеки у ЄС та його країнах-членах".

Метеозонди Білорусі в Литві

Рішення передусім стосується системних нальотів метеозондів з контрабандою з Білорусі до Литви, що вже вплинули на сотні рейсів, тисячі пасажирів і завдали значних збитків авіакомпаніям. Новий критерій також дозволяє застосовувати санкції проти дій, пов’язаних із маніпулюванням інформацією, втручанням або шкодою критичній інфраструктурі.

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У комюніке Ради ЄС зазначено, що метою таких дій є дестабілізація держав-членів та залякування європейських громадян, зокрема через загрозу для цивільної авіації. Використання метеозондів розглядається у ширшому контексті спрямованої гібридної кампанії, поряд з іншими діями, такими як підтримувана державою контрабанда мігрантів.

Нагадаємо, посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

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Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з Білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

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