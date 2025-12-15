РУС
ЕС расширил санкции против Беларуси из-за гибридных действий против соседей

Европейский Союз расширил рамки санкционного режима против Беларуси, включив в него гибридные недружественные действия Минска против европейских соседей.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Совет ЕС принял новый критерий для наложения санкций на компании и физических лиц, которые "получают преимущества, привлекаются или способствуют действиям или политике, связанным с Республикой Беларусь, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах".

Метеозонды Беларуси в Литве

Решение в первую очередь касается системных налетов метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву, которые уже повлияли на сотни рейсов, тысячи пассажиров и нанесли значительный ущерб авиакомпаниям. Новый критерий также позволяет применять санкции против действий, связанных с манипулированием информацией, вмешательством или нанесением ущерба критической инфраструктуре.

В коммюнике Совета ЕС указано, что целью таких действий является дестабилизация государств-членов и запугивание европейских граждан, в частности через угрозу для гражданской авиации. Использование метеозондов рассматривается в более широком контексте направленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, такими как поддерживаемая государством контрабанда мигрантов.

Напомним, послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.

Что предшествовало?

  • В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

  • Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, которые нарушают работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

отакої....
трамп помилував бульбадраніка, а європа ще більше стиснула яєли?
піндосівські ділки наполягають, що б клайпеда відвантажувала "бєлорасєйській" калій.
прогнуться, ні?
15.12.2025 14:00 Ответить
 
 