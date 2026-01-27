Україна та Франція обговорили посилення ППО і постачання Mirage 2000-5, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, під час якої сторони обговорили подальші кроки з посилення оборонних спроможностей України та розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

"Провів розмову з Катрін Вотрен — Міністеркою збройних сил Франції. Подякував за багаторічну, послідовну співпрацю та сильний внесок Франції в розвиток наших протиповітряних й авіаційних спроможностей. Це партнерство, яке вже працює на захист українського неба", - написав він.

Зараз працюємо над такими напрямами:

  • Кроки для посилення ППО та протидії новим технологічним загрозам.

Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва.

  • Передача Україні літаків Mirage 2000-5.

Очікуємо на додаткове постачання літаків — це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі.

  • Протидія російському "тіньовому флоту".

Відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності "тіньового флоту" росії. Скорочення ресурсів ворога — ключовий фактор зниження його спроможності фінансувати війну.

Запросив Катрін Вотрен відвідати Україну.

"Також запросив Катрін Вотрен відвідати Україну. Готові переводити нашу співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики. Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - написав Федоров.

Причепили до Міражів
27.01.2026 21:24
27.01.2026 21:24 Відповісти
полетіли на зимовлю в теплі краї...
27.01.2026 21:24
27.01.2026 21:24 Відповісти
Після того.що збираються підписати "зелені зрадники ізСША .БЕЗ ЗГАДКИ ПРО ЄС.Україна мабуть втратить фінансово- війскову підтримку ЄС.УКРАЇНУ ТЕПЕР ТОЧНО ХЕР ВІЗЬМУТЬ І В ЄС (ЧЕРЕЗ "ЗЕЛЕНЕ КИДАЛОВО" .а через позицію США І 3,14ДЕРАЦІЇ В НАТО ТЕЖ ДОРОГА ЗАКРИТА...
27.01.2026 22:15
27.01.2026 22:15 Відповісти
Несколько единиц "Мираж"2000 все равно плюс, бо миндичпром такое не производит.
27.01.2026 22:48
27.01.2026 22:48 Відповісти
а що такого в коменті який видалили, де я питаю у Міністра Оборони де фламінги ?

реально де фламінги ?! .. це ж не яйки по 17 як у резнікова !
27.01.2026 22:51
27.01.2026 22:51 Відповісти
 
 