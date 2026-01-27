Україна та Франція обговорили посилення ППО і постачання Mirage 2000-5, - Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, під час якої сторони обговорили подальші кроки з посилення оборонних спроможностей України та розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з Катрін Вотрен — Міністеркою збройних сил Франції. Подякував за багаторічну, послідовну співпрацю та сильний внесок Франції в розвиток наших протиповітряних й авіаційних спроможностей. Це партнерство, яке вже працює на захист українського неба", - написав він.
Зараз працюємо над такими напрямами:
- Кроки для посилення ППО та протидії новим технологічним загрозам.
Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва.
- Передача Україні літаків Mirage 2000-5.
Очікуємо на додаткове постачання літаків — це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі.
- Протидія російському "тіньовому флоту".
Відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності "тіньового флоту" росії. Скорочення ресурсів ворога — ключовий фактор зниження його спроможності фінансувати війну.
Запросив Катрін Вотрен відвідати Україну.
"Також запросив Катрін Вотрен відвідати Україну. Готові переводити нашу співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики. Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - написав Федоров.
