Україна та Франція обговорили посилення ППО і постачання Mirage 2000-5, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, під час якої сторони обговорили подальші кроки з посилення оборонних спроможностей України та розвитку двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з Катрін Вотрен — Міністеркою збройних сил Франції. Подякував за багаторічну, послідовну співпрацю та сильний внесок Франції в розвиток наших протиповітряних й авіаційних спроможностей. Це партнерство, яке вже працює на захист українського неба", - написав він.

Зараз працюємо над такими напрямами:

Кроки для посилення ППО та протидії новим технологічним загрозам.

Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва.

Передача Україні літаків Mirage 2000-5.

Очікуємо на додаткове постачання літаків — це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі.

Протидія російському "тіньовому флоту".

Відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності "тіньового флоту" росії. Скорочення ресурсів ворога — ключовий фактор зниження його спроможності фінансувати війну.

Запросив Катрін Вотрен відвідати Україну.

"Також запросив Катрін Вотрен відвідати Україну. Готові переводити нашу співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики. Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - написав Федоров.

