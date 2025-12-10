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Новини Фото Допомога Україні від Франції
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Франція передала Україні 40 роботів-пожежників, які залучались до гасіння вогню в Нотр-Дамі. ФОТОрепортаж

Франція передала українським рятувальникам 40 роботів-пожежників Colossus - модель, що зарекомендувала себе під час гасіння пожежі в Соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомили у посольстві Франції в Україні, передає Цензор.НЕТ.

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роботи
роботи

Роботи Colossus 

Роботи Colossus виробництва Shark Robotics закуплені за кошти Франції та передані Державній службі надзвичайних ситуацій України. Модель розроблена у співпраці з французькими пожежниками та створена для виконання завдань у ситуаціях, де ризики для людей є надто високими.

Пристрої здатні працювати під екстремально високими температурами, гасити пожежі, проводити розвідку та допомагати в евакуації постраждалих.

Раніше Colossus застосовували під час ліквідації пожежі в Соборі Паризької Богоматері, де робот пропрацював у критичних умовах понад 10 годин і довів свою ефективність.

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роботи
роботи

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Автор: 

Франція (2815) робот (91)
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