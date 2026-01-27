Украина и Франция обсудили усиление ПВО и поставку Mirage 2000-5, - Федоров
Министр обороны Михаил Федоров провел беседу с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению оборонных возможностей Украины и развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел беседу с Катрин Вотрен — министром вооруженных сил Франции. Поблагодарил за многолетнее, последовательное сотрудничество и сильный вклад Франции в развитие наших противовоздушных и авиационных возможностей. Это партнерство, которое уже работает на защиту украинского неба", — написал он.
Сейчас работаем над следующими направлениями:
- Шаги для усиления ПВО и противодействия новым технологическим угрозам.
Рассчитываем на поставки боеприпасов из Франции — как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства.
- Передача Украине самолетов Mirage 2000-5.
Ожидаем дополнительную поставку самолетов — это существенное усиление наших возможностей в воздухе.
- Противодействие российскому "теневому флоту".
Отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности "теневого флота" России. Сокращение ресурсов врага — ключевой фактор снижения его способности финансировать войну.
Пригласил Катрин Вотрен посетить Украину
"Также пригласил Катрин Вотрен посетить Украину. Готовы переводить наше сотрудничество на новый уровень, в частности в сфере обмена данными и совместной аналитики. Благодарю Францию за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", - написал Федоров.
