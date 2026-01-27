Украина и Франция обсудили усиление ПВО и поставку Mirage 2000-5, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров провел беседу с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению оборонных возможностей Украины и развитию двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

"Провел беседу с Катрин Вотрен — министром вооруженных сил Франции. Поблагодарил за многолетнее, последовательное сотрудничество и сильный вклад Франции в развитие наших противовоздушных и авиационных возможностей. Это партнерство, которое уже работает на защиту украинского неба", — написал он.

Сейчас работаем над следующими направлениями:

  • Шаги для усиления ПВО и противодействия новым технологическим угрозам.

Рассчитываем на поставки боеприпасов из Франции — как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства.

  • Передача Украине самолетов Mirage 2000-5.

Ожидаем дополнительную поставку самолетов — это существенное усиление наших возможностей в воздухе.

  • Противодействие российскому "теневому флоту".

Отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности "теневого флота" России. Сокращение ресурсов врага — ключевой фактор снижения его способности финансировать войну.

Пригласил Катрин Вотрен посетить Украину

"Также пригласил Катрин Вотрен посетить Украину. Готовы переводить наше сотрудничество на новый уровень, в частности в сфере обмена данными и совместной аналитики. Благодарю Францию за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", - написал Федоров.

Причепили до Міражів
27.01.2026 21:24 Ответить
полетіли на зимовлю в теплі краї...
27.01.2026 21:24 Ответить
Після того.що збираються підписати "зелені зрадники ізСША .БЕЗ ЗГАДКИ ПРО ЄС.Україна мабуть втратить фінансово- війскову підтримку ЄС.УКРАЇНУ ТЕПЕР ТОЧНО ХЕР ВІЗЬМУТЬ І В ЄС (ЧЕРЕЗ "ЗЕЛЕНЕ КИДАЛОВО" .а через позицію США І 3,14ДЕРАЦІЇ В НАТО ТЕЖ ДОРОГА ЗАКРИТА...
27.01.2026 22:15 Ответить
Несколько единиц "Мираж"2000 все равно плюс, бо миндичпром такое не производит.
27.01.2026 22:48 Ответить
а що такого в коменті який видалили, де я питаю у Міністра Оборони де фламінги ?

реально де фламінги ?! .. це ж не яйки по 17 як у резнікова !
27.01.2026 22:51 Ответить
 
 