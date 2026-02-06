Объявление 20-го пакета санкций ЕС против РФ задерживается из-за дискуссий о "теневом флоте", - СМИ

Европейская комиссия планировала представить 20-й пакет санкций ЕС против РФ на этой неделе, однако процесс подготовки задержался из-за дискуссий об ограничениях на российские нефтеперевозки.

Об этом "Европейской правде" сообщили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, предложенный Еврокомиссией полный запрет на предоставление морских услуг в ЕС танкерам, перевозящим российскую нефть, стал предметом длительных обсуждений и задержал завершение работы над санкционным пакетом.

Дипломаты отмечают, что ключевым фактором является необходимость согласования этой инициативы с государствами G7, в частности с Соединенными Штатами и Великобританией. Их присоединение сделало бы ограничения значительно более болезненными для российской экономики.

В то же время ряд морских государств ЕС выражает оговорки, поскольку бюджеты этих стран в значительной степени зависят от доходов портовой инфраструктуры.

По данным источников, переговоры со странами G7 по морским санкциям продолжаются в течение всей текущей недели. Ожидается, что 20-й пакет санкций может быть объявлен в пятницу, 6 февраля, или в понедельник, 9 февраля.

