РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17537 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России Санкции ЕС против России
795 6

Объявление 20-го пакета санкций ЕС против РФ задерживается из-за дискуссий о "теневом флоте", - СМИ

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия планировала представить 20-й пакет санкций ЕС против РФ на этой неделе, однако процесс подготовки задержался из-за дискуссий об ограничениях на российские нефтеперевозки.

Об этом "Европейской правде" сообщили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам собеседников издания, предложенный Еврокомиссией полный запрет на предоставление морских услуг в ЕС танкерам, перевозящим российскую нефть, стал предметом длительных обсуждений и задержал завершение работы над санкционным пакетом.

Дипломаты отмечают, что ключевым фактором является необходимость согласования этой инициативы с государствами G7, в частности с Соединенными Штатами и Великобританией. Их присоединение сделало бы ограничения значительно более болезненными для российской экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США в контексте санкций против РФ делают больше, чем ЕС, - глава МИД Литвы Будрис

В то же время ряд морских государств ЕС выражает оговорки, поскольку бюджеты этих стран в значительной степени зависят от доходов портовой инфраструктуры.

По данным источников, переговоры со странами G7 по морским санкциям продолжаются в течение всей текущей недели. Ожидается, что 20-й пакет санкций может быть объявлен в пятницу, 6 февраля, или в понедельник, 9 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бессент: Дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

  • Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля.

Автор: 

россия (97527) санкции (12013) Евросоюз (18063)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поспішайте. Дискутуйте....Довбой@би невиліковні.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:14 Ответить
Отакі вони партнери,друзі,європейські козли.В Україні щодня гинуть цивільні,військові,а у них бюджет не добирає якщо не будуть обслуговувати тіньовий флот танкерів з паРашинською нафтою.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:23 Ответить
Україна сама по собі, звичайно, слабша за РФ, але сильніша завдяки могутнім союзникам, тому перемога близько.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:28 Ответить
Європа з нами до кінця! Разом ми сила!
показать весь комментарий
06.02.2026 16:30 Ответить
Да не стоит спешить. Тяжко им даются все эти пакеты и санкции.
показать весь комментарий
06.02.2026 16:31 Ответить
Щоб вже вас усіх накрило ракетним кац@..м тазом!! А після окупації це ще медом здалося!! Облудні, лицемірні ,,партнерчики"!
показать весь комментарий
06.02.2026 16:42 Ответить
 
 