ЕС планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, обслуживающих "теневой флот" России

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Санкции против портов

Согласно документу, ЕС предлагает добавить в санкционный список порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. Это будет означать, что европейским компаниям и частным лицам будет запрещено осуществлять операции с этими двумя портами.

Таким образом Брюссель впервые предложил ввести санкции против портов в третьих странах за операции с нефтью из России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз рассматривает полный запрет морских услуг для российских танкеров

Другие запреты от ЕС

Также ЕС предлагает запретить импорт металлов, в частности никелевых слитков, железных руд и концентратов, нерафинированной и обработанной меди и различного металлолома, в частности алюминия.

Предложения по новому санкционному пакету ЕС также предусматривают запрет на импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меховых шкур.

Кроме этого, ЕС предлагает включить в список еще два киргизских банка за предоставление услуг с криптоактивами России – Керемет и Капитал Банк, а также банк в Лаосе и банк в Таджикистане, исключив при этом двух китайских кредиторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз снижает предельную цену на российскую нефть с $47 до $44 за баррель